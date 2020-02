Švicarji odločili: konec diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti

Nasprotniki novega zakona trdijo, da bo s tem omejena svoboda govora

Referendum za večjo podporo cenovno dostopnim stanovanjem ni uspel

Medtem ko v Švici prepoved diskriminacije na podlagi veroizpovedi, rase ali etnije, že velja, bodo po tokratnem referendumu to dopolnili še s prepovedjo na podlagi spolne usmerjenosti in identitete. Člani skupnosti LGBT upajo in si želijo, da jih bo po novem ščitil zakon.Po podatkih javnomnenjskega inštituta GFS Bern je dopolnilo zakona podprlo 62 odstotkov volivcev, poroča BBC.Poslanec švicarskih socialdemokratovje za televizijo RTS1 današnji dan opisal kot zgodovinski. Po njegovem je to sijajno sporočilo za vse, ki so kdajkoli bili žrtve diskriminacije.iz švicarske skupnosti LGBT (Swiss Lesbian Organisation) pravi, da »številni Švicarji precenjujejo, kako moderna je naša država«. Poudari, da se na mavričnem zemljevidu 49 držav, ki spoštujejo pravice LGBT skupnosti, Švica nahaja komaj na 23. mestu in doda: »Morda smo bogata država, moderna pa zagotovo ne. Še vedno nimamo zakonov, ki bi ščitili posameznike na podlagi spolne usmerjenosti.«Teze o pomanjkanju zakonov na tem področju podpre s podatki o stopnji samomorov med člani LGBT skupnosti. »V primerjavi s heteroseksualnimi prebivalci Švice je stopnja samomorov med člani LGBT skupnosti petkrat višja. To nakazuje, da se v svoji državi ne počutimo varne.«Medtem pa se nasprotniki zakona sprašujejo, če bodo šale v zvezi člani skupnosti LGBT sploh še zakonsko dovoljene.iz desničarske stranke Swiss People's Party je za švicarsko televizijo dejal: »Nekateri rečejo, da bodo dovoljene, nekateri pravijo, da ne bodo. Živimo v državi, kjer velja svoboda govora. Ljudem bi moralo biti dovoljeno misliti in se izražati, tako kot čutijo. Pa čeprav je to mišljenje neumno oziroma neokusno.«Proti tokratni odločitvi so tudi nekatere cerkvene organizacije, čeprav je švicarska protestantska cerkev nov zakon podprla, so nekoliko bolj skeptični pri evangeličanskem združenju, ki največjo podporo uživa na podeželju.Istospolna partnerstva so v Švici že zakonita, parlament pa pripravlja predlog zakona o legalizaciji istospolnih zakonskih zvez. Nad tem ni najbolj navdušen generalni sekretar evangeličanskega zavezništva, četudi je zaradi družinske situacije njegov pogled na omenjeno vprašanje postal bolj liberalen. »Moj oče je homoseksualec in živi v civilni zvezi. Glede določenih osebnih vprašanj se seveda ne strinjava, vendar kljub temu gojiva dober odnos. Pomembno je pokazati, da je o relevantnih vprašanjih o življenju mogoče imeti tudi nasprotujoča si mnenja.«Podporniki zakona pa odgovarjajo, da »bi moralo biti svobodno izražanje v liberalni demokraciji dovoljeno do te mere, da se s tem ne krši posameznikova pravica dostojanstva«. Rosenwasserjeva sklene: »Če bo zakon sprejet, bo to močan pokazatelj sprejemanja dostojanstva vseh posameznikov, ne glede na njihovo spolno usmerjenost.«Švicarji so odločali tudi o pobudi za večjo podporo cenovno dostopnim stanovanjem, ki pa ni dobila zadostne podpore. Glede na delne izide je prejela le 42 odstotkov glasov volivcev.Pobudniki so si prizadevali za to, da bi bilo najmanj deset odstotkov novozgrajenih stanovanj namenjenih za javno korist. Predlagali so tudi, da bi občine imele predkupno pravico pri prodaji zemljišč in da bi onemogočili, da bi bila sredstva za energetsko sanacijo stavb porabljena za luksuzne rešitve.