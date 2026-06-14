Švicarski ne desničarski pobudi za omejitev priseljevanja

Švicarji so, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, na današnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta gfs.bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka (SVP), je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo deset milijonov.

V skladu s predlogom bi morala Švica, če bi število prebivalcev preseglo deset milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je denimo tisti z EU, ki omogoča prosto gibanje ljudi.

Kritiki predloga so svarili pred negativnimi posledicami za to alpsko državo z nekaj več kot devetimi milijoni prebivalcev. Opozarjali so, da bi sprejetje predloga ogrozilo nacionalno stabilnost ter škodovalo gospodarstvu, pa tudi odnosom z EU, največjo trgovinsko partnerico Švice.

Na današnjem referendumu odločali tudi o uvedbi strožjih pravil za uveljavljanje ugovora vesti pri služenju vojaškega roka. Glede na napovedi so potrdili spremembe zakona o civilni službi, s čimer so se izrekli za večje omejitve pri uveljavljanju ugovora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.