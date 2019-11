FOTO:Svoboda govora je, ko laska Trumpu

Medtem ko levica s koncepti, kakršna je politična korektnost, na neki način zamejuje svobodo govora, jo desnica razume vse bolj široko. In jo tudi vse bolj ceni. Odnos med svobodo govora, sovražnim govorom in politično korektnostjo ni nikjer tako zakompliciran kot v Združenih državah Amerike v dobi predsednika Donalda Trumpa.Razen morda v Kanadi. Pred časom sem na svojem instagramu objavila fotografijo velikega plastičnega pajka na neki halloweenovsko razpoloženi družinski hiši v Torontu. Ker sem jo pospremila z napisom the big spook, se mi je oglasila kanadska prijateljica, ki me je spomnila, da so z besedo spook nekoč ...