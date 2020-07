»Svobodni svet mora zmagati nad novo tiranijo!«

New York – Visoki ameriški diplomat je nekoč že govoril o nevrotični komunistični državi z intenzivno vojaško spodbujeno industrializacijo, maksimalnim razvojem oboroženih sil in prikrivanjem domačih razmer, ki poskuša spodkopati politični in strateški potencial zahodnih držav. To so besede iz dolgega telegrama Georgea Kennana, ki je leta 1946 naznanil hladno vojno s Sovjetsko zvezo. Ali nastop zunanjega ministra ZDA prinaša podobno prelomnico?Mike Pompeo je nastopil pred knjižnico nekdanjega ameriškega predsednika Richarda Nixona, ki je leta 1972 s potovanjem na Kitajsko otoplil prej ledene odnose ZDA in Zahoda z azijsko ...