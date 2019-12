Svojci otroških delavcev v rudnikih kobalta s tožbo nad Apple in Google

​V nevarnih razmerah delali nelegalno

Družine otrok, ki so v Demokratični republiki Kongo preminuli oziroma so se poškodovali pri odkopavanju kobalta, sestavnega elementa litij-ionskih baterij, so v Washingtonu vložili tožbo zoper korporacije Apple, Google, Dell, Microsoft in Tesla, poroča britanski Guardian.Obtožnica, ki so jo v imenu družinskih članov vložili Advokati za mednarodne pravice (International Rights Advocates), korporacije obtožuje (so)krivde za smrt petih oziroma poškodb enajstih mladoletnikov med 13 in 17 letom. Tožniki trdijo, tako Guardian, da so podjetja vedela, da kobalt, sestavni del njihovih produktov, pridobivajo v nevarnih okoliščinah. Prav tako menijo, da so bila ozaveščena o izkoriščanih otroških delavcih iz revnih družin. V Demokratični republiki Kongo sicer odkopljejo več kot 60 odstotkov vsega kobalta na svetovnem tržišču.Preminuli oziroma poškodovani najstniki so po navedbah družin delali brez urejene dokumentacije v rudnikih kobalta, s katerimi upravlja, denimo, britansko podjetje Glencore. Kot je razvidno iz dokumentov, priloženih sodišču, Glencore dobavlja surovino podjetju Umicore s sedežem v Bruslju, ki pa nato kobalt posreduje korporacijam Apple, Google, Dell, Microsoft in Tesla, še pišejo v britanskem časopisu. Medtem ko so nekateri otroci delali za podjetje Glencore, so drugi mladoletniki delali v rudnikih v lasti kitajskega podjetja Zhejiang Huayou Cobalt, ki dobavlja podjetjim Apple, Dell in Microsoft.Družine preminulih oziroma poškodovanih otrok od korporacij med drugim zahtevajo odškodnino za »nepravično okoriščanje, zanemarjanje nadzora ter načrtne povzročitve čustvene stiske«.