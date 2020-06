Svojci žrtev covida-19 v Italiji vložili skupinsko tožbo

Noben denar nam ne more vrniti svojcev

Grobovi umrlih na pokopališču Nembro v bližini Bergama. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Bergamo - Na tožilstvu v Bergamu, mestu na severu Italije , ki je bilo v epidemiji novega koronavirusa v državi najbolj prizadeto, je danes 50 svojcev smrtnih žrtev covida-19 vložilo skupinsko tožbo zaradi ravnanja med epidemijo. To je prva skupinska tožba v Italiji, kjer je covid-19 zahteval več kot 34.000 življenj.»Ne želimo maščevanja, želimo pravico,« je dejal 31-letni, ki je na facebooku oblikoval skupino ljudi s podobno izkušnjo, kot je bila njegova, potem ko je njegov dedek zaradi covida-19 umrl marca v domu za starejše.Za vložitev tožbe na tožilstvo v Bergamu so se po njegovih besedah odločili zato, ker je »mesto postalo simbol te tragedije,« čeprav tožniki prihajajo iz vse države.Tožilci Bergama vodijo obsežno preiskavo smrti zaradi covida-19. Lokalne družine za veliko število mrtvih krivijo zamude pri vzpostaviti rdečih območij, pa tudi leta zmanjševanja proračuna za zdravstvo v severni deželi Lombardija.Ena od tožnic, 39-letnaje v epidemiji izgubila 65-letnega očeta. Kot je dejala, ga na urgenci sprva niso hoteli sprejeti v bolnišnico, čeprav je bil zelo bolan, češ da bi moral imeti težave z dihanjem. Ko so ga enkrat odpeljali v bolnišnico za bolnike s covidom-19 v Bergamu, pa ni bilo na voljo postelje na intenzivnem oddelku. Poiskali naj bi jo sami drugje, a je žal niso našli. Nato pa so jih pozabili poklicati, ko je umrl, je izpostavila. Po njegovi smrti so ji njegovo osebno lastnino izročili kar v vreči za smeti, v kateri so bila tudi njegova okrvavljena oblačila, ki so bila kužna. Ker so bila pokopališča preveč polna, so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki z več deset drugimi odpeljali vojaški tovornjaki. Kje je njegovo truplo, so izvedeli šele, ko so prejeli račun za upepelitev iz kraja kakih 200 kilometrov daleč. Tožbo je vložila, ker menijo, da ravnanje oblasti med epidemijo ni bilo ustrezno. »Nihče ni prevzel odgovornosti in nihče se ni opravičil,« je poudarila.Medtem ko so v nekaterih drugih državah skupinske tožbe vložili proti vladi, npr. v Franciji, ali zdravnikom, kot na primer v Zimbabveju, tožniki v Italiji tožijo »neznane osebe«. Fusco je pojasnil, da so se za to odločili, da bi ugotovili, ali so bili kršeni zakoni, nato pa bodo ocenili kakšne nadaljnje korake bodo sprejeli.Dodal je, da pripravljajo še 150 tožb.Njegova Facebook skupina z naslovom Resnica in pravica za žrtve covida-19 ima trenutno 55.000 članov. Eden od tožnikov, 35-letniki je v štirih dneh zaradi covida-19 izgubil oba starša, je poudaril, da ne želijo odškodnine, saj mu noben denar ne more vrniti staršev. »Želimo zagotoviti, da bodo tisti, ki so odgovorni, odgovarjali in da se to ne bi več nikoli zgodilo,« je dodal.