Svojci žrtev strelskega napada na beograjski šoli tožijo družino napadalca

Svojci žrtev strelskega napada na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu so vložili odškodninsko tožbo proti 14-letnemu napadalcu in njegovima staršema, danes piše srbski časnik Blic. Mladoletnik je z očetovo pištolo 3. maja ubil devet učencev in varnostnika, skupinsko tožbo pa je vložilo 27 svojcev.

Svojci žrtev so tožbo po navedbah vira vložili zaradi povračila nematerialne škode za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega in zaradi pretrpljenega strahu, piše Blic. Prav tako zahtevajo izplačilo rente zaradi prihodnje nematerialne škode.

Proti mami dečka so odškodninsko tožbo že pred tem vložili štirje svojci ene od žrtev strelskega napada na šoli. Zahtevajo 300.000 evrov odškodnine.

Oče v priporu od maja

Oče mladoletnega napadalca je v priporu že od 11. maja. Osumljen je hude kršitve splošne varnosti, ker je sina kljub mladosti učil streljanja in ga peljal na strelišče. Poleg tega pištole, s katero je deček streljal, ni ustrezno zavaroval.

Zaradi odškodninskih zahtev svojcev žrtev je višje sodišče materi dečka začasno prepovedalo prodajo nepremičnin v njeni lasti. Tako kot njenemu soprogu pred tem, pa je tudi njej prepovedalo, da bi na nepremičnine vknjižila hipoteko.

Tožilstvo sicer še ugotavlja, ali je mama kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Deček kljub težkemu zločinu zaradi starosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Julija so ga v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Izjavo je kot priča podal prek video povezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji.

Po tem in drugem streljanju, v katerem je 20-letnik dan pozneje blizu Mladenovca ubil devet ljudi, v Beogradu tedensko potekajo protesti proti nasilju, ki so se medtem razširili tudi v druga mesta. Na protestih izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti.