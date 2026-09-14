Sydney Sweeney razburila športnice. Njen oglas »navadno sranje«

Sydney Sweeney, na googlu najbolj iskana oseba v ZDA, ki je zaslovela predvsem v seriji Evforija (Euphoria) in v romantični komediji Kdorkoli razen tebe (Anyone but you), se je znova znašla pod plazom kritik. Tokrat kritike glede oglasa podjetja Novig, aplikacije za športne stave, prejema predvsem od športnic, ki menijo, da je seksualizirala ženski šport.

Kampanja podjetja Novig naj bi prikazovala spretnost, moč in lepoto ženskega športa, medtem ko so edini športni rekviziti, uporabljeni v oglasu, različne žoge in športne uniforme, ki zakrivajo dele igralkinega telesa. Igralka je uprizarjala, da se ukvarja z različnimi športi.

Negativni komentarji se osredotočajo predvsem na to, da je šport že od nekdaj področje, v katerem prevladujejo moški in na katerem se morajo ženske nenehno dokazovati. Opozorili so tudi na dejstvo, da se prav zaradi takšnih stvari »žensk v športu ne jemlje resno«, je poročal Hollywood Reporter.

Zmanjševanje pomena žensk v športu

»Udarec v obraz,« je izjavila olimpijska prvakinja v plavanju Ariarne Titmus. Nekdanja olimpijska plavalka Titmusova je dejala, da je mislila, da je tovrstno »sranje« v marketingu stvar preteklosti. »Ne morem opisati, kako besna sem, ko to gledam,« je zapisala na instagramu.

Dodala je, da to ni le udarec v obraz vsaki ženski, ki je svoje življenje posvetila športu, temveč tudi vsaki ženski, ki v športu uživa zaradi tega, »kar v resnici šport je – timskega dela, prijateljstva, predanosti, odličnosti, enotnosti«.

»Udarec v obraz,« je izjavila olimpijska prvakinja v plavanju Ariarne Titmus. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Kmalu so se zvrstili tudi odzivi drugih športnic, ki oglasa niso le kritizirale, temveč ga izkoristile za poudarjanje odličnosti ženskega športa, poroča The Guardian.

Ameriška gimnastičarka Gracie Kramer je, denimo, zapisala: »Ne vem, kaj je počela Sydney Sweeney, ampak takole je videti ženska v športu.« Pri tem je delila posnetke svojih gimnastičnih vaj. Posnetek svojih tekem, treningov in medalj je pod istim geslom objavila tudi avstralska plavalka Lani Pallister.

Sprinterka Bree Rizzo je prav tako objavila videoposnetek z vrhunci svoje kariere na atletski stezi. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Sprinterka Bree Rizzo je prav tako objavila videoposnetek z vrhunci svoje kariere na atletski stezi, medtem ko je različica Avstralskega inštituta za šport (Australian Institute of Sport) prikazala lokostrelstvo, gimnastiko, boks, softball in vpogled v zakulisje znanstvenega dela na področju ženskega športa.

Vaterpolistka Tilly Kearns je zapisala, da sovraži športni oglas Sydney Sweeney, svetovna prvakinja v boksu Skye Nicolson pa je dejala, da odziv javnosti ni bil povezan s presojanjem videza žensk, temveč s tem, da se oglas »norčuje« iz žensk v športu. »Obstaja velika razlika med tem, da si videti 'seksi', ker se ukvarjaš s športom, in tem, da uporabljaš spol za prodajo 'športa',« je zapisala na instagramu.

Že drugi val kritik na njen oglas

Oglas podjetja Novig pa ni prvi oglas Sydney Sweeney, ki je v ljudeh vzbudil nelagodje. Veliko prahu je dvignil tudi oglas, v katerem 28-letnica, od glave do peta odeta v jeans, pravi: »Ne bom vam rekla, da kupite kavbojke znamke American Eagle in zagotovo ne bom rekla, da so to najudobnejše kavbojke, kar sem jih kdaj nosila, ali da naredijo vašo zadnjico čudovito.«

Nato se na zaslonu izpiše slogan: Sydney Sweeney ima odlične kavbojke. Zapletlo se je pri dejstvu, da v angleščini besedi za kavbojke (jeans) in gene (genes) zvenita enako, besedno igro pa je še nadgradil drugi video, v katerem igralka na oglasnem panoju besedo genes prečrta in jo zamenja z jeans.

Kampanjo za kavbojke, ki so jih poimenovali Sydney Jean, so nekateri doživeli kot neobčutljivo, drugi pa celo za rasistično, saj naj bi dobre gene oziroma popolnost enačila s svetlimi lasmi in modrimi očmi. V bran ji je takrat stopil ameriški predsednik Donald Trump.