    PREMIUM   D+   |   Svet

    Ta čas ni lahko biti Emmanuel Macron

    Predsednik poskuša pri življenju ohraniti zadnjo vlado Sébastiena Lecornuja. Skrajna desnica in trda levica lahko vržeta vsako vlado.
    Predsedniku francoske republike se je zgodilo, da je v svojem drugem predsedniškem mandatu samo letos zamenjal štiri predsednike vlade. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Galerija
    Predsedniku francoske republike se je zgodilo, da je v svojem drugem predsedniškem mandatu samo letos zamenjal štiri predsednike vlade. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Tone Hočevar
    21. 10. 2025 | 17:45
    4:54
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    Francija preživlja kar hude čase, odkar se je predsednik republike Emmanuel Macron lani po evropskih volitvah nepremišljeno zaletel v zid, o katerem je mislil, da ga bo razbil. Ko je togoten in užaljen, ker ni zmagal, razpustil nacionalno skupščino in razpisal volitve, je sprožil najhujšo politično krizo, kar jih pomni peta republika. Na tujem, tudi te dni v Sloveniji, je Macron še vedno pomemben in vpliven, doma pa se zdi oslabljen, nikogar ni, ki bi si upal zagotovo napovedati, kaj bo prihodnje leto.

