Ta čas ni lahko biti Emmanuel Macron

Francija preživlja kar hude čase, odkar se je predsednik republike Emmanuel Macron lani po evropskih volitvah nepremišljeno zaletel v zid, o katerem je mislil, da ga bo razbil. Ko je togoten in užaljen, ker ni zmagal, razpustil nacionalno skupščino in razpisal volitve, je sprožil najhujšo politično krizo, kar jih pomni peta republika. Na tujem, tudi te dni v Sloveniji, je Macron še vedno pomemben in vpliven, doma pa se zdi oslabljen, nikogar ni, ki bi si upal zagotovo napovedati, kaj bo prihodnje leto.