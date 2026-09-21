Tajfun na Japonskem: evakuacijski ukrepi za skoraj dva milijona ljudi

Skoraj dva milijona ljudi na Japonskem je zaradi tajfuna Dujuan prisiljena k upoštevanju evakuacijskih ukazov. Japonska meteorološka agencija je izdala opozorilo za »neposredno življenjsko nevarnost,« a so intenziteto več opozoril sčasoma znižali. Opozorilo o nevarnosti za življenje še vedno velja v mestu Oshima, poroča BBC.

Tajfun Dujuan ima stalne hitrosti vetra okoli 130 kilometrov na uro, sunki pa dosegajo tudi do 194 kilometrov na uro. Gre za zadnjega v nizu neurij v Tihem oceanu, ki jih pojav »super« El Niño še krepi, saj je segrel ocean in s tem spodbudil nastajanje neurij.

Ocean je toplejši tudi zaradi »super« el niña, kar povzroča še močnejša neurja. FOTO: Csu/cira And Kma/nmsc Via Reuters

Opozorila tretje stopnje zaradi močnega deževja in opozorila četrte stopnje zaradi zemeljskih plazov so sicer na večini območij že znižali ali preklicali, nekatera četrtostopenjska pa še vedno ostajajo v okrožju Shinagawa ter vaseh Toshima in Niijima. Oblasti so prebivalce pozvale, naj spremljajo vremenske informacije.

Odpovedi dogodkov

Dujuan je 25. tajfun na Japonskem letos, ki je državo tokrat prizadel sredi petdnevnih počitnic in povzročil odpoved več dogodkov. Močni vetrovi so že povzročili izpade električne energije pri več kot 50 tisoč ljudeh, odpovedanih je bilo več sto letov in prekinjen železniški promet.

Zaradi tajfuna je bilo odpovedanih je bilo več sto letov. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Odpovedani so bili ponedeljkovi koncerti na glasbenem festivalu Rock in Japan, prav tako pa tudi program sejma Tokyo Game Show, ki predstavlja srečanje, posvečeno videoigram.

Japonska premierka Sanae Takaichi naj bi ta teden preložila potovanje v ZDA, da bi spremljala posledice tajfuna. V New York bi morala prispeti v torek, kjer bi se srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in spregovorila na Generalni skupščini Združenih narodov.

Več poškodovanih in mrtvih

Gasilske službe so za BBC povedale, da naj bi žensko, staro okoli 60 let odnesel plaz in jo živo pokopal. Poročali so tudi o moškem, ki naj bi skupaj s težko mehanizacijo padel v bambusov gozd, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Prejeli so klice ljudi, katerih domove so odnesli zemeljski plazovi.

Nekatere raziskave kažejo, da je Japonska postala bolj izpostavljena uničujočim neurjem, vendar podnebne spremembe po dosedanjih ugotovitvah ne povečujejo števila takšnih neurij po vsem svetu in bi jih lahko v nekaterih regijah celo zmanjšale.

Oblasti so prebivalce še pozvale, naj spremljajo vremenske informacije. FOTO: Rie Kikuchi/Afp

Z višanjem temperatur zvišujejo pa bodo nastajajoči tajfuni v povprečju verjetno postajali močnejši. Toplejše oceanske vode pomenijo, da lahko neurja pridobijo več energije, kar vodi do višjih hitrosti vetra.

Ker lahko toplejše ozračje zadrži tudi več vlage, bi lahko ta neurja prinesla tudi obilnejše padavine. Letos dodaten dejavnik torej predstavlja El Niño, naravni vremenski pojav, ki prinaša toplejšo vodo v dele tropskega Tihega oceana.

El Niño nima jasnega vpliva na skupno število tajfunov, lahko pa vpliva na to, kje nastanejo, kako močni so in katere države prizadenejo.