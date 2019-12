Tajfun Kammuri doslej zahteval vsaj 17 življenj

FOTO: Razvale Sayat/AFP



Kammuri bo Filipine zapustil ponoči

Tajfun Kammuri, že dvajseti letošnji na območju Filipinov, je po doslej znanih podatkih zahteval 17 življenj, poroča The New York Times. Smrtne žrtve so bile v regiji Bicol na centralnem območju arhipelaga in v regiji južno od prestolnice Manile, piše Reuters. Tajfun je Filipine z vetrom, ki je presegal hitrost 200 kilometrov na uro, in močnimi nalivi dosegel v ponedeljek v nočnih urah . Da smrtnih žrtev ni bilo še več, gre zahvala obsežni evakuaciji, so prepričane pristojne službe. Še vedno je evakuiranih okoli 345.000 prebivalcev, je medijem sporočil, tiskovni predstavnik filipinske reševalne službe.Kot je še povedal, je tajfun z nevihtami povzročil škodo, kot je pri tovrstnih vremenskih fenomenih običajna. Rušil je strehe in cele hiše ter drevesa, škoda je tudi na državnih objektih.Tajfun je do danes izgubil nekaj moči. Hitrost vetra je za zdaj okoli sto kilometrov na uro, s sunki do 125 kilometrov na uro, arhipelag Filipinov, ki ga sestavlja okoli 7000 otokov, pa bo predvidoma zapustil danes ponoči. Usmeril se bo nad Južnokitajsko morje.V državi so sicer ob prihodu tajfuna preložili skoraj 500 letov, zaradi česar je na letališčih in drugod obstalo okoli 100.000 potnikov. Na letališču v Manili so zaprli vse terminale, v predelih države, ki jih tajfun ni prizadel, pa je letalski promet potekal neovirano.V Manili so ostala vrata šol in državnih uradov zaprta. Ustavili so tudi komercialni ladijski promet. Manila trenutno gosti tudi več tisoč športnikov, ki sodelujejo na Južnoazijskih igrah. Tudi program tega dogodka je spremenjen.