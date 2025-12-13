Tajska in Kambodža kljub Trumpovim besedam o miru nadaljujeta napade

Tajska in Kambodža nadaljujeta medsebojne obmejne napade kljub zagotovilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da sta se dogovorili o prekinitvi ognja, poročajo tuje agencije. »Tajska bo nadaljevala z vojaškimi akcijami, dokler ne bomo menili, da naše ozemlje in naši ljudje niso več ogroženi,« je sporočil premier Anutin Charnvirakul.

»Naša dejanja danes zjutraj so povedala veliko,« je dodal, tajska vojska pa je potrdila »povračilne napade« na kamboške cilje. Po besedah tiskovnega predstavnika vojske so tajska letala uspešno uničila dva mostova v Kambodži, ki sta bila po njegovih besedah uporabljena za prevoz orožja na bojišče.

Tajska je ponoči izvedla nove zračne napade na njeno ozemlje, so potrdile oblasti v Kambodži. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Phnom Penhu, je tajska vojska z dvema lovcema F-16 odvrgla sedem bomb na več ciljev. »Tajska vojaška letala še niso prenehala z bombardiranjem,« so zapisali.

Tajske oblasti pa so nato sporočile, da so bili v spopadih danes ubiti štirje tajski vojaki.

V spopadih je bilo v minulem tednu ubitih najmanj 25 ljudi, z obmejnega območja pa so v obeh državah evakuirali 700.000 prebivalcev.

Z obmejnega območja so v obeh državah evakuirali 700.000 prebivalcev. FOTO: Tang Chhin Sothy/Afp

Ameriški predsednik Trump je v petek zvečer po pogovoru s premierjema Tajske in Kambodže na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da sta se državi dogovorili o končanju spopadov, ki so ponovno izbruhnili po oktobrskem podpisu mirovnega sporazuma v Kuala Lumpurju, ki je bil sklenjen z njegovim posredovanjem.

»Obe državi sta pripravljeni na mir,« je zapisal. Pred tem je v začetku tedna zatrdil, da lahko spopade med tajskimi in kamboškimi silami, ki so izbruhnili v ponedeljek, ustavi zgolj s telefonskim klicem.

Vendar pa je tajski premier Anutin danes dejal, da je Trumpu povedal, da Tajska ni agresor in da mora Kambodža dokazati, da je umaknila svoje sile in odstranila kopenske mine z meje, preden bo mogoče premirje.

Tajska in Kambodža sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob več kot 800 kilometrov dolgi meji in se medsebojno obtožujeta za tokratno obnovitev spopadov.