Poraz Trumpovega mirovništva v Aziji, tisoči so se zatekli v zaklonišča

Izbruh vnovičnih sovražnosti med državama odpira prostor Kitajski, ki gotovo bolje pozna svojo celino.

Včeraj zjutraj je bilo v kamboški pokrajini Preah Vihear videti množico ljudi, kako na prikolicah, ki jih vlečejo traktorji ali motorji –mnogi od njih z otroki v naročju in z nekaj stvarmi, ki jim jih je uspelo rešiti – odhajajo od doma. FOTO: AFP

»Zaradi obstoječega sistema imamo neverjetno prožnost. To je odlično za nacionalno varnost, saj sem osem vojn končal predvsem s pomočjo trgovine in carin,« je v nedeljo zvečer na slovesnosti v Kennedyjevem centru v Washingtonu izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Le nekaj ur pozneje se je pokazalo, da najmanj ena od vojn, ki so na Trumpovem seznamu mirovnih uspehov, sploh ni končana. Tajska je namreč v ponedeljek bombardirala Kambodžo, in to več območij v tej državi. Tako je eno od premirij, o katerih Trump trdi, da so bila sklenjena zaradi njega, končalo v jarku ob poti. Za zdaj ni videti, da bo preživelo še en val krize. Veliko težav je tudi z ohranjanjem preostalih sporazumov o prekinitvi ognja, o katerih ameriški predsednik trdi, da so rezultat njegove carinske diplomacije – ...