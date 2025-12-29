  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja, opazili so 250 dronov

    Tajska in Kambodža sta v soboto sicer sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju.
    Napad na provinco Pursat na meji med Tajsko in Kambodžo. FOTO: AFP
    Galerija
    Napad na provinco Pursat na meji med Tajsko in Kambodžo. FOTO: AFP
    STA
    29. 12. 2025 | 14:59
    3:19
    A+A-

    Tajska je v ponedeljek obtožila Kambodžo kršitve premirja, ki sta ga sosednji državi sklenili v soboto po treh tednih spopadov na obmejnem območju, pri čemer ji je očitala, da je nad tajsko ozemlje poslala več kot 250 dronov. Državi sta se sicer na pogovorih na Kitajskem zavezali k nadaljnjim prizadevanjem za utrditev premirja in vzpostavitvi zaupanja.

    image_alt
    Mir se plete s tiho diplomacijo

    Tajska vojska je manj kot 48 ur po doseženem dogovoru o prekinitvi ognja sporočila, da so v nedeljo zvečer zaznali več kot 250 brezpilotnih letalnikov, ki so vdrli v tajski zračni prostor »s kamboške strani«. Takšna dejanja pomenijo provokacijo in kršitev ukrepov za zmanjšanje napetosti, je v izjavi dodala vojska.

    V Phnom Penhu so medtem skušali zmanjšati pomen incidenta, ki ga je kamboški zunanji minister Prak Sokhonn označil za »manjši problem«. Kot je dejal Sokhonn, so se o tem pogovorili s tajsko stranjo in se dogovorili, da bodo zadevo takoj rešili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Tajska in Kambodža sta v soboto sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju, v katerih je bilo v zadnjih tednih ubitih več kot 40 ljudi, skoraj milijon pa jih je bilo razseljenih. Zavezali sta se tudi, da bosta ustavili vse premike vojaških enot in civilistom, ki živijo v obmejnih območjih, omogočili čimprejšnjo vrnitev domov. Tajska naj bi v 72 urah, če bo premirje veljalo, vrnila 18 zajetih kamboških vojakov.

    Tajska vojska je v ponedeljkovi izjavi zapisala, da bo »morda morala ponovno premisliti o svoji odločitvi glede izpustitve 18 kamboških vojakov«, odvisno od razmer.

    image_alt
    Poraz Trumpovega mirovništva v Aziji, tisoči so se zatekli v zaklonišča

    Nove obtožbe Bangkoka postavljajo pod vprašaj trajno premirje med Tajsko in Kambodžo, katerih zunanja ministra sta v ponedeljek na Kitajskem zaključila dvodnevne pogovore, namenjene ponovni vzpostavitvi medsebojnega zaupanja in izboljšanju odnosov med državama.

    Kitajski zunanji minister Wang Yi, kamboški zunanji minister Prak Sokhonn in tajski zunanji minister Sihasak Phuangketkeow na trostranskem srečanju. FOTO: AFP
    Kitajski zunanji minister Wang Yi, kamboški zunanji minister Prak Sokhonn in tajski zunanji minister Sihasak Phuangketkeow na trostranskem srečanju. FOTO: AFP

    Tajska in Kambodža nameravata nadaljevati prizadevanja za ublažitev konflikta, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua sklicujoč se na skupno izjavo, objavljeno po tristranskem srečanju, ki ga je v provinci Yunnan gostil kitajski zunanji minister Wang Yi.

    Državi sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri utrjevanju dogovora o prekinitvi ognja, še naprej krepili komunikacijo in obnovili politično zaupanje, Kitajska pa se je strinjala, da bo ta proces še naprej podpirala, še navaja Xinhua.

    Phnom Penh pa je v ponedeljek sporočil, da je Tajsko pozval, naj se v začetku januarja pridruži še enemu dvostranskemu srečanju v Kambodži, da bi razpravljali o nadaljevanju razmejitvenih del ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji, kjer občasno prihaja do spopadov glede več spornih delov ozemlja.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    TajskaKambodžaKitajskaZDApremirjespopadiAzija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Napetosti v Aziji

    Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja, opazili so 250 dronov

    Tajska in Kambodža sta v soboto sicer sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju.
    29. 12. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Finančne težave

    Nekdanji prvaki iz Nove Gorice na robu propada

    Nogometni klub v Novi Gorici je eden najboljših v slovenski zgodovini. Na prelomu tisočletja so štirikrat osvojili naslov prvaka, zdaj pa so na robu propada.
    29. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Začenja se zares: Domen Prevc prvi favorit za zmago

    Ob 16.30 se bo v Oberstdorfu začela prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, poleg Prevca na zaletišču tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
    29. 12. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Začenja se zares: Domen Prevc prvi favorit za zmago

    Ob 16.30 se bo v Oberstdorfu začela prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, poleg Prevca na zaletišču tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
    29. 12. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo