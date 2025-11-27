Ali lahko Tajvanci še vedno računajo na to, da jih bodo ZDA zaščitile?

Kitajski predsednik Xi Jinping je leto 2027 določil kot rok svoji vojski, do katerega se bo morala biti sposobna podati v vojno in jo končati kot zmagovalka.

Tajvanski predsednik Lai Ching-te je včeraj predlagal parlamentu poseben vojaški proračun v znesku 40 milijard dolarjev. Poslance, med katerimi je večina članov opozicijskega Kvomintanga (nacionalistična stranka), je pozval, naj s tem, ko bodo podprli njegov predlog, glasujejo za mir. »Mir mora biti odvisen od moči,« je dejal. »Naložba v ljudsko obrambo je naložba v varnost in mir.« Lai Ching-te je krepitev vojske že večkrat upravičil z večjimi pritiski v regiji in resnimi grožnjami s kitajske strani. Kot je poudaril, je neposredni cilj vzpostavitev »visoke bojne pripravljenosti do leta 2027«, kar je leto, ki ga je kitajski predsednik Xi Jinping določil kot rok svoji vojski, do katerega mora bojno pripravljenost tako povečati, da se bo sposobna podati v vojno in jo končati kot ...