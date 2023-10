Tajvan z okusom demokracije

V nadaljevanju preberite:

Skoraj ni mogoče, da bi se na svetu zgodil oboroženi spopad, ne bi se postavilo vprašanje, ali se lahko zaradi tega poveča nevarnost kitajskega napada na Tajvan. Tako je 24-milijonski otok, ki se uradno še imenuje Republika Kitajska, državni praznik proslavil pod senco bližnjevzhodne tragedije in vprašanja, ki je zaradi tega še bolj pereče: na katero stran se bodo obrnili geostrateški vetrovi v procesu rojevanja nove ureditve in ali bodo ZDA ohranile prevlado, ki je donedavnega zagotavljala varen ščit državam in regijam na njenem interesnem območju?

Tajvan zaznamuje državni praznik 10. oktobra, na dan, ko je leta 1911 izbruhnila vstaja v Wuchangu (okrožje današnjega Wuhana), nato se je iz te razvila revolucija Xinhai, s katero se je končala ne le mandžurska dinastija Čing, temveč tudi večtisočletno obdobje cesarstva. Predsednica Tsai Ing-wen je imela zadnji govor v vlogi voditeljice države, saj bodo tajvanski volivci prihodnje leto izvolili novega predsednika, s čimer se bo končal njen osemletni mandat.