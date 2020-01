Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen razglasila zmago na volitvah

Preberite tudi:

Prihodnost nepriznane države

Obeta se drugi in hkrati zadnji mandat

Razočarani podporniki tekmeca Han Kuo-yuja. FOTO: Hsu Tsun-hsu/AFP

Tajvanska predsednicaje po prešteti večini glasov, ki ji kažejo jasno zmago na današnjih predsedniških volitvah, razglasila zmago. Pred tem je poraz priznal njen glavni tekmec. Na novinarski konferenci je dejala, da mora Peking prenehati z grožnjami Tajvanu z nasiljem.»Upam tudi, da oblasti v Pekingu razumejo, da demokratičen Tajvan in naša demokratično izvoljena vlada ne bosta popustila pod grožnjami,« je dejala predsednica, ki so ji zmago napovedovale že volilne ankete zaradi protikitajskega razpoloženja v tajvanski javnosti, ki je posledica trdega pristopa oblasti v Pekingu do prodemokratičnih protestov v Hongkongu.Dodala je, da izid volitev kaže, da prebivalci Tajvana zavračajo politiko Kitajske »ena država, dva sistema«.Dvostranski odnosi morajo temeljiti na miru, enakosti, demokraciji in dialogu, je poudarila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.Po skoraj vseh preštetih glasovih Tsaijeva med tremi kandidati vodi z okoli 58 odstotkov glasov, poroča britanski BBC. To bo njen drugi in hkrati zadnji mandat.63-letna Tsaijeva iz vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP), prva ženska na predsedniškem položaju na Tajvanu, je imela že v večini anket udobno prednost pred 62-letnim Hanom iz opozicijske Nacionalistične stranke (Kuomintang), ki je župan pristaniškega mesta Kaohsiung na jugu otoka.V predvolilni kampanji so bili v ospredju odnosi z veliko sosedo, se je pa dotaknila tudi vprašanj gospodarstva, energetike, nacionalne varnosti, širjenja dezinformacij, reforme pravosodja, delovnih pogojev, izobraževanja in socialne varnosti.19,3 milijona volilnih upravičencev je danes volilo tudi 133 poslancev tajvanskega parlamenta.Predsednica je januarja lani zavrnila načrt kitajskega predsednika, po katerem naj bi prišlo do združitve s Tajvanom po načelu »ena država, dva sistema«, ki je veljavi tudi v Hongkongu.Tajvan ima svojo vlado od leta 1949, ko so se tja po porazu proti komunistom v državljanski vojni zatekli kitajski nacionalisti. Peking ima demokratični otok za del svojega ozemlja in grozi z uporabo sile, če bi se odločil za neodvisnost.