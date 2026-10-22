Tako bi lahko plačevali že čez štiri leta

Digitalne denarnice in brezstična plačila postajajo vse bolj priljubljeni, banke pa se prilagajajo novim navadam potrošnikov. V prihodnosti bi lahko za plačilo kave zadostovalo že prepoznavanje obraza, napovedujejo v podjetju Mastercard.

Generacija Z pospešuje prehod na digitalna plačila. Po poročilu ameriškega podjetja Billtrust iz leta 2025 kar 91 odstotkov mladih v ZDA uporablja aplikacije, kot so apple pay, google pay, venmo in paypal. Njihove navade vse bolj vplivajo tudi na poslovanje podjetij.

Čeprav ljudje vse pogosteje uporabljajo bančne aplikacije, tradicionalne banke še ne opuščajo poslovalnic. Ameriška bančna mreža je po podatkih, ki jih navaja analitičarka Karen Bennett iz podjetja Bankrate, tri četrtletja zapored doživela neto rast. V tem obdobju so banke odprle 120 poslovalnic več, kot so jih zaprle. To se je zgodilo prvič po letu 2009, navaja CNN.

Stranke prek aplikacij opravljajo predvsem vsakodnevne bančne storitve, kot so nakazila in preverjanje stanja na računu. V poslovalnicah pa iščejo osebno svetovanje pri večjih finančnih odločitvah, najemu stanovanjskih posojil in reševanju zlorab.

V prihodnosti bi lahko plačevali z obrazom

Digitalna plačila se hitro razvijajo tudi na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Gaurang Shah, podpredsednik podjetja Mastercard, napoveduje, da bi lahko potrošniki do leta 2030 v kavarnah plačevali s pomočjo biometričnega prepoznavanja, na primer obraza.

Širitev digitalnih plačil kažejo tudi podatki podjetja Tap Payments. Njegov soustanovitelj in izvršni direktor Ali Abulhasan je na tehnološkem vrhu Web Summit Qatar povedal, da podjetje v državah Sveta za sodelovanje zalivskih držav letno obdela približno 200 milijard dolarjev digitalnih transakcij. Za prihodnjih pet let pričakuje najmanj podvojitev tega zneska.

Pandemija covida-19 je dodatno pospešila prehod z gotovine na digitalna plačila. Kljub temu gotovina po pričakovanjih Jassima Althanija iz katarske banke Ahli Bank ne bo izginila, temveč jo bodo ljudje uporabljali redkeje.

Banke bodo tudi v prihodnje ohranile pomembno vlogo, čeprav bodo njihove storitve za uporabnike manj vidne. Tudi pri plačilu z digitalno denarnico namreč transakcijo pogosto še vedno podpira banka.