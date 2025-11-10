Tako zelo utrujeni od trajnosti: Kapitalizem od zelenega prenese le denar

V nadaljevanju preberite:

Velike obljube o trajnostni prihodnosti, ki so bile še pred kratkim osrednji del korporativne retorike, postajajo vse tišje. Na finančnih trgih se namreč širi pojav, ki ga analitiki imenujejo utrujenost od trajnosti (sustainability fatigue).

Kot ugotavlja nedavno poročilo svetovalne družbe EY, vlagatelji kažejo vse več znakov te utrujenosti, saj vse težje kvantificirajo in upravičijo dolgoročne koristi naložb ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih načel), zlasti kadar kratkoročna poslovna uspešnost podjetij ni prepričljiva.

Ne gre zgolj za naveličanost nad birokracijo; priča smo temeljnemu dvomu o vrednosti in resničnosti trajnostnih zavez.

Kot poudarjajo analize, predstavljene na Svetovnem gospodarskem forumu, se je ESG desetletja obravnaval bolj kot estetsko prizadevanje ali morala, in ne kot strukturirana finančna disciplina.

Ko je ta moralna fasada trčila ob resnične finančne, politične in regulativne pritiske, je preprosto popustila.