Taktično razprševanje vojaške pozornosti

Delovanje dveh ruskih paravojaških organizaciji (Ruske prostovoljske enote in Ruska svobodna legija), ki sta v četrtek z ukrajinskega ozemlja sprožili še drugi val napadov na rusko obmejno območje Belgorod, predvsem na mesto Šebekino, je potrebno razumeti v kontekstu že dolgo napovedovane, a za zdaj taktično zadržane velike ukrajinske protiofenzive. Kijev, ki – podobno kot Moskva pred leti v Donbasu – zanika kakršno koli povezavo z ruskimi protirežimskimi milicami, želi pred sprožitvijo ofenzive razpršiti pozornost ruskega vojaškega poveljstva.

Ukrajinske oblasti skupaj s svojimi zahodnimi zavezniki še niso sprejele odločitve za sprožitev velike protiofenzive, ki jo uradni Kijev že nekaj časa odlaga. Tveganje, vojaško in politično, bi bilo v primeru napačne odločitve preprosto preveliko.

Obenem ukrajinske oborožene sile še naprej popolnjujejo svoje enote s sveže, tudi v tujini izurjenimi vojaki. V ukrajinskih mestih in vaseh poteka tudi tiha, neuradna mobilizacija: če je bilo do letošnje pomladi izbiranje moških za vpoklic v vojsko precej selektivno, zdaj temu po naših informacijah ni več tako. V državo še naprej prihaja zahodno orožje in strelivo, ukrajinsko vojaško poveljstvo pa ob iskanju šibkih točk na neskončni dolgi frontni črti sproti obnavlja načrt preboja ruskih linij na vzhodu in jugu države.