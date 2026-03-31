Cene goriv pospešile prodajo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in e-vozil

Argumenti za zeleno energijo so močnejši kot kdaj koli prej, saj vojna proti Iranu še naprej poudarja tveganja odvisnosti od fosilnih goriv.

Cena nafte brent, ki velja za svetovno merilo, se je od začetka konflikta na Bližnjem vzhodu povišala za več kot 50 odstotkov. Danes je v zgodnjem trgovanju dosegla 116 dolarjev (približno 100,92 evra) za sod, navaja Euronews.

Čez Hormuško ožino potuje petina svetovnih zalog nafte. To pomeni, da se zdaj vsak dan blokira približno 20 milijonov sodov nafte.

Evropa že čuti posledice, saj je referenčna cena nizozemskega zemeljskega plina TTF poskočila za približno 70 odstotkov. Marca bo zato zabeležena najvišja mesečna rast cen plina v Evropi od septembra 2021.

»Utrujen sem, da sem talec fosilnih goriv«

Združeno kraljestvo, ki je v preteklosti beležilo eno najslabših energetskih ponudb v Evropi, je po podatkih podjetja Octopus Energy v prvih treh tednih marca doživelo 51-odstotno povečanje prodaje toplotnih črpalk v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega meseca.

Prodaja sončnih sistemov se je povečala tudi za 54 odstotkov, prodaja polnilnic za električna vozila pa za 20 odstotkov.

»Priča smo ogromnemu premiku, saj ljudje nehajo zgolj spraševati in začnejo ukrepati. Britanske družine so naveličane tega, da so talci svetovnih cen fosilnih goriv,« pravi Rebecca Dibb-Simkin iz podjetja Octopus Energy. »S prehodom na sončno energijo in toplotne črpalke postajajo energetsko bolj samozadostni, s čimer si zagotavljajo nizke stroške in dolgoročno ščitijo svoje denarnice,« je dodala.

Podatki Evropske komisije kažejo, da se je povprečna cena bencina v EU od 23. februarja do 16. marca zvišala za 12 odstotkov na 1,84 evra na liter. To je sprožilo veliko zanimanje za električna vozila. Francoski spletni prodajalec rabljenih avtomobilov Aramisauto je na primer med sredino februarja in 9. marcem skoraj podvojil prodajo električnih vozil.

Po poročanju Reutersa amsterdamsko podjetje Olx navaja, da se je povpraševanje po električnih vozilih na njihovih trgih v Franciji, Romuniji, na Portugalskem in Poljskem močno povečalo. Dodajajo, da se rast »na vseh trgih dosledno pospešuje iz tedna v teden«.

Na Norveškem so v podjetju, ki ima največji trg rabljenih avtomobilov v državi, električna vozila že prehitela dizelske modele kot najbolje prodajana kategorija vozil na spletnem mestu.