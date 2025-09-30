Talibani v Afganistanu ugasnili internet, preprečiti želijo »nemoralne dejavnosti«

Afganistan je danes drugi dan zapored brez interneta in telefonskih povezav, potem ko so talibanske oblasti v ponedeljek izklopile optično omrežje. Komunikacije tako v državi kot s svetom so močno prizadete, odpovedani so bili tudi mednarodni leti v Afganistan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibanske oblasti so v zadnjih tednih začele izklapljati dostop do interneta v nekaterih provincah, pri čemer so kot razlog navedle moralne pomisleke, saj da želijo preprečiti »nemoralne dejavnosti«.

Kabul med komunikacijskim mrkom, nekaj tednov po tem, ko so talibanske oblasti v več pokrajinah začele prekinjati optične povezave, da bi preprečile »nemoralnost«. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Spletno izobraževanje rešilna bilka za ženske in dekleta

V ponedeljek zvečer sta signal mobilne telefonije in internetna storitev postopoma slabela, dokler povezljivost ni bila manjša od enega odstotka običajne ravni, je sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki spremlja kibernetsko varnost in upravljanje interneta. Uradnega razloga za odločitev talibanske oblasti niso sporočile, veljala pa bo do nadaljnjega.

Kot opozarjajo neodvisni opazovalci, se Afganistan sooča s popolnim izpadom interneta in omejitvami telefonskih komunikacij, kar še poglablja izolacijo države. Komunikacija znotraj Afganistana in s širšim svetom je močno prizadeta, prav tako osnovne storitve – vključno z bančništvom in plačili – ter dostop do spletnega izobraževanja, ki je rešilna bilka za številne ženske in dekleta, poroča britanski BBC.

Mednarodni leti v Afganistan so bili danes odpovedani, poroča Flightradar24, spletna stran, ki spremlja svetovni letalski promet. Združeni narodi so danes talibansko vlado pozvali, naj nemudoma obnovi dostop do interneta in telekomunikacij po vsem Afganistanu.

Ukinitev dostopa do interneta je Afganistan skoraj popolnoma izolirala od preostalega sveta in škodi afganistanskemu ljudstvu ter ogroža gospodarsko stabilnosti in poslabšuje eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, je opozorila misija Združenih narodov za pomoč Afganistanu (Unama).