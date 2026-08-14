Talibi trdno v sedlu, Afganistan na kolenih

Pred točno petimi leti sta se na najbolj klavrn način končali dve desetletji zahodne vojaške navzočnosti v Afganistanu, kjer so vrsto let služili tudi slovenski vojaki. Skladno z mirovnim dogovorom med Združenimi državami Amerike in talibi so se enote Natove misije in ameriške vojske dokončno umaknile iz države, v Kabul pa so se v velikem slogu vrnili talibi in nemudoma prevzeli oblast tudi tam, kjer je še niso imeli. Projekt »izvoza demokracije« se je končal s ponovnim ustoličenjem skrajnežev.

Kakšne so trenutne razmere v Afganistanu?

V državi vlada ena najhujših humanitarnih kriz na svetu. Po vrnitvi talibov na oblast so tisti, ki so to omogočili (ZDA, Združeno kraljestvo, Evropska unija …), zamrznili afganistanske finančne rezerve in krepko sklestili humanitarne proračune. Pred avgustom 2021 je bilo 80 odstotkov javnih servisov financiranih iz mednarodnega razvojnega in humanitarnega sklada – ta denarni tok se je takoj ustavil. To je povzročilo kolaps šolskega in zdravstvenega sistema ter celostne humanitarne oskrbe prebivalstva. Po podatkih Unicefa danes strada kar 3,7 milijona afganistanskih otrok. Po podatkih Svetovnega programa za hrano bo do konca leta prehransko ogroženih 40 odstotkov prebivalstva. Notranje razseljenih je 3,2 milijona ljudi, pod pragom revščine jih živi 28 milijonov.

Kako razmere vplivajo na zunanje odnose?

Država se je v zadnjem letu zapletla v vojno s sosednjim Pakistanom – v pakistanskih bombnih napadih je bilo ubitih več tisoč ljudi. Pakistan in Iran sta v zadnjih letih odrekla gostoljubje afganistanskim beguncem in jih okoli šest milijonov pregnala v njihovo domovino, s čimer se je humanitarna kriza še zaostrila. V Afganistan ljudi množično vračajo tudi evropske države z Nemčijo na čelu. Evropska unija je za ta namen v Bruselj povabila talibsko posebno delegacijo.

Poleg tega se v državi vrstijo naravne nesreče, potresi, zemeljski plazovi, poplave. Stopnjujejo se tudi posledice podnebnih sprememb. Kabul naj bi bil leta 2030 prva svetovna prestolnica, ki bo ostala brez vode.