Tanja Fajon: Nadaljevati se mora humanitarna pomoč civilistom v Gazi

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se bo na današnjem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU zavzela predvsem za nadaljnjo humanitarno pomoč civilistom v Gazi. Ponovila je, da Slovenija ne bo zaustavila financiranja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA). Ob tem se je zavzela za tesno sodelovanje s Turčijo in Afriko. »Danes bo ključno sporočilo, vsaj z moje strani, da se mora nadaljevati humanitarna pomoč civilistom,« je ob prihodu na zasedanje v Bruslju povedala Fajon.

Ponovila je, da Slovenija ne bo zaustavila financiranja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), ki jo Izrael obtožuje vpletenosti v oktobrski napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas. UNRWA je po ministričinih besedah ta hip ključna za nadaljevanje pomoči in vzpostavitev pogojev za resne pogovore o rešitvi dveh držav.

Na zunanjem ministrstvu so sicer pripravili delovni dokument, t.i. non-paper, namenjen razmisleku o prihodnji politični arhitekturi v Gazi na podlagi izkušenj v BiH in na Kosovu.

»Slovenija ima svojo izkušnjo, ima izkušnjo tako v Bosni in Hercegovini kot na Kosovu. In pogovarjali smo se, kako to izkušnjo prenesti na papir ne kot predlog, ampak kot izkušnjo, kako je takrat mednarodna skupnost ravnala, ko je šlo za ustavitev vojne in za tisti prvi korak naprej,« je pred današnjim neformalnim zasedanjem povedala Fajon. Dokumenta na zasedanju ne namerava predstaviti, se pa o njem pogovarja s kolegi, ki so zainteresirani.

Fantek z bedoni vode v uničeni Gazi. FOTO: Mohammed Abed/Afp

Na dnevnem redu srečanja, ki je namenjen bolj neformalnim razpravam, imajo sicer še nadaljnjo podporo Ukrajini ter odnose EU s Turčijo in Afriko.

»Turčija je pomembna strateška partnerica Evropske unije,« je dejala Fajon. Po njenem mnenju imata obe strani interes za medsebojne pogovore. Ne gre pa samo za vprašanje migracij, ampak tudi za varnostna in gospodarska vprašanja, je dejala. Tudi sama si prizadeva za obisk v Turčiji z gospodarsko delegacijo.

Prav tako se je zavzela za tesno sodelovanje z Afriko, ki je Sloveniji pri glasovanju o nestalnem članstvu v VS ZN izkazala veliko zaupanje. »Gre za celino, ki se spopada od revščine do podnebnih sprememb ter vse večjih napetosti, tudi nasilja. Tako da z afriško celino moramo sodelovati, je naša strateška partnerica,« je povedala ministrica.