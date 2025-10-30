Tanja Fajon pri Zelenskem: »O prihodnosti Ukrajine lahko odloča le Ukrajina«

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in drugimi predstavniki ukrajinskega državnega vrha, s katerimi je med drugim spregovorila o ukrepih, ki bi v Ukrajini pripeljali do premirja, vključno s stopnjevanjem pritiska na Moskvo, povojni obnovi države ter odpiranju prvega sklopa pogajanj za vstop Ukrajine v Evropsko unijo.

Ob zaključku obiska v Ukrajini, kamor je ta teden dopotovala na povabilo ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe, je Tanja Fajon v telefonskem intervjuju za Delo poudarila, da je intenzivne pogovore spremljala hvaležnost gostiteljev za vso dosedanjo pomoč, ki jo je Slovenija namenila Ukrajini.

To je v objavi na družabni platformi x potrdil tudi ukrajinski predsednik Zelenski. »Zahvaljujem se Sloveniji za vso podporo in za projekte, ki jih je podprla in v katerih je sodelovala – še posebej za humanitarne. Cenimo tudi vso vojaško pomoč. Ta je pomembna za naše ljudi,« je poudaril.

Ministrica poudarila pogum in odločnost Ukrajincev

»Vsak obisk v Ukrajini je globoko ganljiv. Znova me opomni na izjemen pogum, enotnost in odločnost Ukrajink in Ukrajincev pri obrambi svoje domovine. Iskreno si želim, da bi bili diplomatski napori za končanje vojne in trpljenja ljudi kmalu uspešni, a le na način, ki bo pravičen in skladen z Ustanovno listino OZN,« je ministrica poudarila v pogovorih s svojim gostiteljem, zunanjim ministrom Sibiho.

Ob tem je po pojasnilih Ministrstva za evropske in zunanje zadeve dodala, da lahko »o prihodnosti Ukrajine odloča le Ukrajina«, rekoč, da nobena rešitev ne more biti sprejeta brez nje. Med srečanjem se je zavzela tudi za kaznovanje vojnih zločinov. »Slovenija je zagovornica zagotavljanja odgovornosti, zato podpiramo ustanovitev posebnega sodišča za agresijo, ki se mu tudi nameravamo pridružiti.«

Ukrajina je vsakodnevno tarča obsežnih ruskih napadov; samo v noči na četrtek je Rusija na različne cilje po državi izstrelila 52 raket, od tega devet balističnih, in 653 brezpilotnikov. Napadi so tako kot vsako jesen od začetka vojne leta 2022 osredotočeni predvsem na energetsko infrastrukturo.

Ukrajinska stran je slovensko gostjo seznanila z izzivom, ki ga za državo prinaša prihajajoča zima. »Bojijo se, da bo zelo veliko hladnih in mrzlih domov zaradi porušene energetske infrastrukture,« je pojasnila Tanja Fajon, ki je potrdila, da je Slovenija v Sumsko oblast poslala večji generator in finančna sredstva za nakup trdih goriv, s katerimi bo več sto gospodinjstev lažje prebrodilo hladnejši del leta. Ob tem je sicer dodala, da so potrebe po pomoči bistveno večje.

Solidarnost občutijo tudi otroci

Tanja Fajon je med obiskom z ukrajinski predstavniki podpisala sporazum o tehničnem in finančnem sodelovanju ter memorandum o tehnični pomoči Ukrajini. Prvi dokument po navedbah Ministrstva za evropske in zunanje zadeve krepi učinkovitost slovenske pomoči, vzpostavlja trajen okvir za podporo obnovi Ukrajine ter poglablja strateško partnerstvo obeh držav pri razvoju, reformah in evropski integraciji. Namen memoranduma pa je Ukrajini s tehnično podporo pomagati pri izvedbi reforme decentralizacije.

Tanja Fajon med obiskom v Ukrajini FOTO: Mzez

Preden je dopotovala v Kijev, si je ministrica Fajon ogledala ogledala humanitarne in razvojne projekte, ki jih Slovenija podpira s sredstvi uradne razvojne pomoči, ter odprla rejniško hišo za deset ukrajinskih otrok, kar je v pogovoru za Delo opisala kot posebno izkušnjo. »[S takšno gesto] vsakemu od teh otrok omogočimo prihodnost in boljše življenje. In to je tista solidarnost, za katero se zdi, da jo Slovenke in Slovenci res znamo pokazati.«