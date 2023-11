Tanja Fajon v Izraelu: Vsako izgubljeno nedolžno življenje je odveč

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na dan začetka štiridnevnega premirja v Gazi obiskala Izrael, kjer se je že sestala z vodjo izraelske diplomacije Elijem Koenom. Ministrica je po obisku enega od kibucev na jugu Izraela, ki so jih pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas napadli 7. oktobra, pozdravila štiridnevni humanitarni premor in izrazila upanje, da bo teroristična organizacija kmalu izpustila vse talce, ki jih je zadržuje na območju Gaze.

»Vsako [izgubljeno] nedolžno življenje je odveč. Skupaj podpiramo Izrael in se skupaj borimo proti terorizmu in vsem oblikam ekstremizma,« je Tanja Fajon zatrdila v izjavi, ki pa jo je uravnotežila tudi z obsodbo razsežnosti izraelskega obstreljevanja Gaze in humanitarne tragedije, ki se odvija znotraj oblegane palestinske enklave.

»Gozljivo je videti prizore iz Gaze in toliko nedolžnih civilistov, med njimi žensk in otrok, ubitih od 7. oktobra.« Ministrica je poudarila pomen spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in prepričanje, da miru in stabilnosti v regiji ni mogoče doseči z vojaško rešitvijo. »Edino jamstvo za varnost Izraela je tudi miroljubna rešitev, rešitev dveh držav, ki lahko vodi do priznanja Palestincev. Prizadevati si moramo za trajen in pravičen mir v regiji. In Slovenija se bo po najboljših močeh trudila, da bo resnično podprla vsa prizadevanja za vzpostavitev miru, tudi kot članica varnostnega sveta OZN,« je pojasnila Tanja Fajon.

S podobnim sporočilom je v Izrael skupaj z vodjo slovenske diplomacije prispel tudi portugalski zunanji minister João Gomes Cravinho, ki je izrazil »izjemno zaskrbljenost« zaradi visokega števila civilnih žrtev v Gazi in pozval k ustvarjanju dinamike, ki bo omogočila zgraditev trajnega miru v regiji na podlagi rešitve dveh držav. »Zavedamo se, da je za to potreben čas, a globoko verjamemo, da bomo za [trenutno krizo] morali najti diplomatsko in ne vojaška rešitev.«

Koen: Izrael ne odstopa od vojaških ciljev

Izraelski gostitelj se je obema kolegoma zahvalil za izraženo solidarnost, a v isti sapi poudaril, da Izrael kljub razglašenemu premirju ne odstopa od svojih vojaških načrtov v Gazi in da bo z njimi nadaljeval po izteku humanitarne prekinitve ognja. »Odstranili bomo vse Hamasove teroriste. Pomembno je poudariti, da je za masaker sedmega oktobra, zavzetje talcev in trpljenje ljudi v Gazi odgovorna samo ena stran, in to je Hamas,« je poudaril Eli Koen.

Naslednji postanek Tanje Fajon in njenega portugalskega kolega bo Ramala na Zahodnem bregu, jutri pa bo par v sklopu bližnjevzhodne turneje obiskal še Aman in Kairo.