Tanja Fajon za Delo: Pismo proti meni je šlo v vse prestolnice

Nekdanja ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je v pogovoru za Delo pojasnila svoje videnje sosledja dogodkov, ki je pripeljalo do preklica njene nominacije za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. V intervjuju več o tem, kako je Tanja Fajon razumela sporočila iz Bruslja in kakšno vlogo je pri oviranju njene nominacije igrala slovenska vlada.

Kako je visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas argumentirala svojo odločitev o preklicu vaše nominacije? Kot odgovarja sogovornica, ji je v nedeljo zvečer poslala pisno sporočilo. »Pojasnila mi je, da zaradi umika podpore slovenske vlade moji nominaciji ne more vztrajati pri glasovanju o zadevi, zato bo morala za položaj predlagati drugega kandidata. Napisala je, da ji je žal, ker sem morala iti skozi vse to. Poudarila je, da ministrov ni mogla prepričati v nasprotno, ker je za premierom Janezom Janšo stala Evropska ljudska stranka (EPP).«