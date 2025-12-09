Tanja Fajon za Delo: Zavezniki naj se obnašajo kot zavezniki

Z decembrskim predsedovanjem varnostnemu svetu Združenih narodov Slovenija končuje dveletno nestalno članstvo v najvišjem telesu, ki si prizadeva za mir na svetu. »Zdaj smo v velikem finalu sklepnih del predsedovanja in naslednjih štirinajst dni do praznikov bomo aktivno obravnavali za nas pomembne teme,« je iz New Yorka v pogovoru za Delo povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bo ta teden vodila več razprav, vključno o Ukrajini ter pravicah žensk in deklic v Afganistanu.

Kako na delo varnostnega sveta vplivajo nekonvencionalna mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na primer pri Ukrajini?

Na vseh pogovorih zadnje tedne na različnih forumih od evropskih do zveze Nato kot drugih večnacionalnih srečanjih smo države v večini pozdravile prizadevanja za trajen, pravičen mir v Ukrajini, tudi prizadevanja ameriške administracije. Pa vendar ves čas opozarjamo, da mora biti mir sprejemljiv za Ukrajino. Torej, nihče ne more z orožjem in silo spreminjati mednarodno priznanih meja, tu gre za spoštovanje ustanovne listine Združenih narodov, mednarodnega prava. Ključno je, da najprej vzpostavimo trajno premirje ter da pri tem sodeluje Evropa, ker bo skupaj z ZDA dajala varnostna jamstva. Ostaja še veliko vprašanj. Grozljivo je, da praktično vsakodnevno spremljamo srdite napade na električno, civilno infrastrukturo. Zima prihaja, na bojiščih je izčrpanost, tako Ukrajinci, kot vsi v Sloveniji, si želimo da se vojna čim prej konča. Ukrajini pri tem stojimo ob strani.