Tanja Fajon: Zdi se, da samo še Evropa zares stoji ob strani Ukrajini

Ducat zunanjih ministrov Evropske unije, med njimi tudi slovenska vodja diplomacije Tanja Fajon, se je na četrto obletnico osvoboditve Buče poklonilo žrtvam grozodejstev, storjenih nad prebivalstvom kijevskega predmestja v prvih mesecih ruske agresije na Ukrajino. Njihov obisk je bil mišljen kot znamenje nadaljnje evropske podpore v času, ko Madžarska blokira izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, pozornost sveta pa je usmerjena v Bližnji vzhod.

»Buča je simbol krutosti ruske vojne,« je ob prihodu v mesto, v katerem so ruske sile ubile okoli 400 ljudi, poudarila visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas in vztrajala, da je sedemindvajseterica še naprej zavezana pregonu odgovornih za zločine. S to oceno se je strinjala tudi Tanja Fajon, ki si je z drugimi ministri in ukrajinskim gostiteljem Andrijem Sibigo ogledala prizorišče pobojev, posilstev in mučenja. Ministrica je v pogovoru za Delo spomnila, da je Slovenija potrdila namero o pristopu k posebnemu sodišču za ugotavljanje omenjenih vojnih hudodelstev.