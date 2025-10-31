MZEZ opozarja Slovence v Tanzaniji na previdnost, ubitih več kot 700

Zunanje ministrstvo je danes slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije, kjer so po predsedniških in parlamentarnih volitvah izbruhnili protesti in nemiri, pozvalo k previdnosti. Kot so zapisali na X, naj se izogibajo območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V Tanzaniji so po predsedniških in parlamentarnih volitvah izbruhnili protesti in nemiri, prihaja tudi do motenj v letalskem prometu, je ministrstvo zapisalo na družbenem omrežju X.

»Slovenskim državljanom, ki se nahajajo na območju Tanzanije, svetujemo previdnost, izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, in upoštevanje navodil lokalnih oblasti,« so sporočili.

Vse državljane, ki se nahajajo v Tanzaniji ali na Zanzibarju, pozivajo, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi na telefon +386 1 478 2219.

V Tanzaniji na protestih po navedbah opozicije ubitih približno 700 ljudi

Na protestih v Tanzaniji, ki so izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale splošne volitve, je bilo doslej ubitih približno 700 ljudi, je danes sporočila največja opozicijska stranka v tej vzhodnoafriški državi. Med prebivalci je občutiti strah, saj so oblasti blokirale internet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Thomas Mukoya/Reuters

V gospodarski prestolnici Tanzanije Dar es Salaamu in drugih mestih so v sredo, ko so potekale parlamentarne in predsedniške volitve, izbruhnili protesti, ker sta bila iz volilne tekme izključena dva največja izzivalca predsednice države Samie Suluhuje Hassane. Proti protestnikom, ki opozarjajo na vse večjo represijo, je policija v četrtek uporabila solzivec in strelno orožje.

»Trenutno je smrtnih žrtev v Dar es Salaamu približno 350, v Mwanzi pa več kot 200,« je po poročanju AFP dejal tiskovni predstavnik največje opozicijske stranke. »Če k temu dodamo še številke iz drugih krajev po državi, je skupno število približno 700,« je opozoril.

ZN zahteva preiskavo nasilja

Združeni narodi so danes pozvali varnostne sile v Tanzaniji, naj se vzdržijo uporabe sile proti protestnikom, in zahtevali preiskavo nasilja, povezanega z volitvami, poroča AFP.

Volitve so se sprevrgle v kaos, saj so se ogromne množice zbrale na ulicah Dar es Salaama in drugih mest, protesti pa so privedli do izklopa interneta in policijske ure.

Glavna opozicijska stranka Chadema, ki ji je bila prepovedana udeležba na volitvah, je sporočila, da so protestniki danes korakali proti središču mesta Dar es Salaam, kjer so jih pričakale močno okrepljene policijske in vojaške enote.