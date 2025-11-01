V Tanzaniji za zmagovalko volitev razglašena trenutna predsednica Hassanova

Na predsedniških volitvah v Tanzaniji je z veliko večino zmagala trenutna predsednica Samia Suluhu Hassan, so pokazali danes objavljeni uradni izidi volitev, ki so odvile v sredo, sledili pa so jim množični protesti. Ti so se sprevrgli v nasilje, v katerem naj bi bilo glede na trditve opozicije ubitih več sto ljudi.

Hassan je glede na uradne izide osvojila 97,66 odstotka glasov. Z veliko večino je slavila v vseh volilnih okrajih, je sporočila volilna komisija. Glede na poročanje državne televizije bo še danes prisegla na položaj, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

65-letna Hassanova, ki je bila leta 2021 na najvišji položaj v državi s podpredsedniškega mesta imenovana po smrti avtoritarnega voditelja Johna Magufulija, je po mnenju analitikov računala na zmago, s katero naj bi želela utišati kritike tudi znotraj lastne stranke.

Demokratski aktivisti so prvo žensko predsednico države sprva hvalili, ker je omilila nekatere omejitve, ki jih je uvedel njen predhodnik, a je upanje kmalu zbledelo, danes pa jo obtožujejo stroge represije ter zatiranja opozicije in medijev.

FOTO: Marco Longari/AFP

Glavni izzivalci predsednice so ali zaprti ali pa jim je bila kandidatura na volitvah prepovedana. Predsednik opozicijske stranke Chadema, Tundu Lissu, ki so ga pred volitvami aretirali, se na sodišču sooča z obtožbami o izdaji, zaradi katerih mu grozi smrtna kazen. Stranka Chadema na volitvah ne sme kandidirati, ker ni podpisala volilnega kodeksa, ki ne vključuje zahtevanih reform.

Edini drugi resnejši protikandidat, Luhaga Mpina iz stranke ACT-Wazalendo, je bil iz predsedniške tekme izločen zaradi postopkovnih razlogov.

Množični protesti s smrtnimi žrtvami

V mestih po državi so že na dan volitev izbruhnili protesti, na katerih so protestniki med drugim trgali transparente s podobo predsednice ter napadali policijske postaje in volišča. Temu je sledila prekinitev internetnih povezav in uvedba policijske ure.

Chadema, največja opozicijska stranka v tej vzhodnoafriški državi, je v petek zatrdila, da je bilo v posredovanju oblasti ubitih približno 700 ljudi. Vlada je te številke zavrnila in zanikala kakršno koli prekomerno uporabo sile.

Protesti so se v državi nadaljevali tudi v petek. Na njihovem čelu so zlasti mladi, ki volitve označujejo kot nepoštene.