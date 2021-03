Tanzanijski predsednik umrl po zapletih na srcu

Smrt predsednika Johna Magufulija je zaznamovala naslovnice časopisev v Tanzaniji. FOTO: AFP

Dosedanja podpredsednica Tanzanije Samia Hassan Suluhu in predsednik John Magufuli. FOTO: Ericky Boniphace/AFP

Po zapletih s srcem in po približno tritedenski odsotnosti je umrl 61-letni tanzanijski predsednik, pišejo tuji mediji. Umrl je v bolnišnici v prestolnici Tanzanije Dar es Salaam.Magufuli, ki je vodenje Tanzanije prevzel po volitvah leta 2015, je sredstva usmerjal v gradnjo javne infrastrukture, svoje politike pa je vztrajno uresničeval ne glede na nasprotovanje opozicije. Pripisujejo mu zasluge za uspešne infrastrukturne projekte, kot so železniške povezave med Tanzanijo in sosednjimi državami, ter za povečanje proizvodnje električne energije. Njegovo politično delovanje je sicer zasenčil njegov skepticizem glede nevarnosti bolezni covid-19, iz vrst tanzanijske opozicije pa prihajajo nepreverjene informacije, da je prejšnji teden zbolel za covidom-19, piše britanski BBC.Obdobje nacionalnega žalovanja po smrti predsednika bo v Tanzaniji trajalo 14 dni. Kot to predvideva tanzanijska ustava, bo kot predsednica prisegla dosedanja podpredsednica, ki je študirala ekonomijo v Veliki Britaniji in je v preteklosti, tako Reuters, delala za Svetovni program za hrano. Magufuli je prvi predsednik Tanzanije, ki je umrl v času mandata. Za drugi mandat je bil izvoljen na predsedniških volitvah lansko jesen.