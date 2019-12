FOTO:Zaradi tajfuna odpovedali skoraj 500 letov, ena oseba izgubila življenje

Preberite še: Tajfun Kammuri dosegel kopno

Na letališču v Manili so zaprli vse terminale. FOTO: Ted Aljibe/AFP

FOTO: Reuters

FOTO: Simvale Sayat/AFP

Filipine je včeraj dosegel tajfun, imenovan Kammuri , ki ga spremljajo močne nevihte in nalivi. Za zdaj poročajo o eni smrtni žrtvi, in čeprav je tajfun ob stiku s kopnim izgubil nekaj moči, oblasti opozarjajo na nevarnost poplav in proženja zemeljskih plazov. Njegova predvidena pot poteka po centralnem območju arhipelaga.V državi so po poročanju agencije Reuters preložili skoraj 500 letov, zaradi česar je na letališčih in drugod obstalo okoli 100.000 potnikov. Na letališču v Manili so zaprli vse terminale, v predelih države, ki jih tajfun ni prizadel, pa je letalski promet potekal neovirano.Pristojne službe so zaradi Kammurija, ki ga nekateri imenujejo tudi Tisoy, evakuirale okoli 225.000 ljudi. V Manili so ostala vrata šol in državnih uradov zaprta. Zaustavili so tudi komercialni ladijski promet.Gre za že 20. letošnji tajfun na Filipinih. Hitrost njegovih vetrov je doslej znašala od 150 do nekaj več kot 200 kilometrov na uro, poškodoval je veliko stanovanjskih in drugih objektov ter ruval drevesa. Škoda bo velika. Manila trenutno gosti tudi več tisoč športnikov, ki sodelujejo na Južnoazijskih igrah.Omenjeno smrtno žrtev je zahteval v regiji Bicol. Umrl je 33-letni moški, ki je poskušal popraviti streho svojega domovanja. Ubila ga je elektrika. Predstavnik reševalne službeje izjavil, da žrtev ni bilo več zaradi ustreznih priprav. »Zaščitni ukrepi lokalnih služb pred nesrečami so se zelo izboljšali,« je povedal.