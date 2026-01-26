Tarča preiskave v Bruslju zaradi spolno eksplicitnih vsebin tudi Muskov grok

Evropska komisija je začela novo preiskavo proti družbi X, povezano z uvedbo storitve umetne inteligence grok na njeni platformi. Ocenila bo, ali je podjetje ustrezno ocenilo in zmanjšalo tveganja, povezana z uvajanjem funkcij groka v sistem X v EU. To po bruseljski oceni vključuje tveganja, povezana z razširjanjem nezakonitih vsebin v EU, kot so prirejene spolno eksplicitne slike, vključno z vsebinami, ki lahko pomenijo gradivo spolne zlorabe otrok.

»Zdi se, da so se ta tveganja uresničila, zaradi česar so državljani v EU izpostavljeni resni škodi,« so zapisali. Evropska komisija bo preiskala, ali podjetje X, ki je v lasti Elona Muska, izpolnjuje svoje obveznosti iz akta o digitalnih storitvah (DSA).