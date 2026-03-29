Tatovi iz italijanske galerije odnesli dragocena dela impresionistov

Iz galerije v italijanskem mestu Mamiano di Traversetolo južno od Parme so ukradli več umetniških del, med njimi impresionistično sliko Ribe francoskega slikarja Augusta Renoirja, vredne več milijonov evrov. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so tatovi odnesli tudi deli Cezanna in Matissa.

Po navedbah italijanske policije so tatovi v galerijo vlomili pred nekaj dnevi. Preiskava še poteka.

Ukradena slika je eno redkih Renoirjevih del, ki je stalno razstavljeno v Italiji, navaja avstrijska tiskovna agencij APA.

Poleg te slike so tatovi odnesli še Tihožitje s češnjami Paula Cezanna iz leta 1890 in delo Odaliska na terasi Henrija Matissa iz leta 1922.

Umetnine so bile razstavljene v galeriji francoskih slikarjev v zgornjem nadstropju vile Magnani v lasti fundacije Magnani Rocca. Galerija hrani tudi dela umetnikov, kot so Albrecht Dürer, Tizian, Peter Paul Rubens, Francisco de Goya in drugi.