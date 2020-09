FOTO:»Teden dni nismo spali in jedli. Umivamo se v morju«

Mitilini – Do nedelje popoldan se je v novo taborišče, ki so ga grške oblasti ad hoc zgradile po požigu zloglasne Mori(j)e pred enajstimi dnevi, vselilo že preko 10.000 beguncev in migrantov, ki so dolge dneve in noči brez hrane, vode in možnosti osnovne higiene preživeli na prostem – v opustošeni (po)krajini nekdanjega sprejemnega centra, simbola razčlovečene evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike.Stotine izčrpanih, od sonca ožganih in popolnoma upočasnjenih ljudi, je v soboto dopoldan stalo v vrsti pred novim, uradno le začasnem taboriščem Kara Tepe, ki leži na obrobju otoškega glavnega mesta ...