Teden dni po izbruhu vulkana: Iskanje dveh trupel se nadaljuje

Reševalci pričakujejo, da bodo pogrešani osebi našli mrtvi v morju pred otokom. FOTO: Police New Zealand/Reuters

Ardernova je dejala, da je WorkSafe, novozelandski regulator za varnost na delovnem mestu, že začel preiskovati neserčo. FOTO: Marty Melville/AFP

Danes mineva teden dni po izbruhu vulkana na novozelandskem Belem otoku , znanem tudi kot Whakaari. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na 16, reševalci pa nadaljujejo z iskanjem trupel dveh ljudi. Pričakujejo, da bodo pogrešani osebi našli mrtvi v morju pred otokom. Približno 20 ljudi med tem na intenzivni negi zdravijo zaradi hudih opeklin, poroča BBC.Kot je napovedala premierka, so žrtve teden dni po nesreči počastili z minuto molka. »Kjerkoli ste na Novi Zelandiji ali po svetu, to je trenutek, ko lahko stojimo ob strani tistim, ki so v tej hudi tragediji izgubili ljubljene,« je dejala.Na instagramu se je premierka poklonila »številnim ljudem, ki so naredili izredne stvari, da bi rešili življenja drugihc in dejala, da so preminuli zdaj za vedno povezani z Novo Zelandijo.Ardernova je dejala, da je WorkSafe, novozelandski regulator za varnost na delovnem mestu, že začel preiskovati neserčo, vlada pa čaka na nasvete, ali so potrebne nadaljnje poizvedbe. »Še vedno obstajajo vprašanja, na katera je treba odgovoriti,« je dejala.Medtem je novozelandska vlada odobrila sklad v vrednosti 3,2 milijona evrov za pomoč malim podjetjem v Whakataneu, turističnem mestu na Belem otoku, ki ga je močno prizadel izbruh vulkana.