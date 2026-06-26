Na newyorškem sedežu OZN je potekal prvi teden izgradnje miru po mandatu resolucij varnostnega sveta OZN, ki sta jih spodbudila Slovenija in Egipt. Ob dvajsetletnici komisije OZN za izgradnjo miru in temu namenjenega sklada generalnega sekretarja je v četrtek zasedala generalna skupščina OZN. Pisarna za izgradnjo miru in podporo miru (PBPSO) je pripravila več dogodkov na teme delovanja mladih, pridobivanja inovacij ter sodelovanja s civilno družbo za doseganje tega cilja.

Sodobni arbiter vojne in miru izhaja iz New Yorka, a to niso Združeni narodi. Republikanski predsednik ZDA Donald Trump se rad pohvali s končanjem najmanj osmih svetovnih konfliktov: od tistih med Armenijo in Azerbajdžanom, Kongom in Ruando, Indijo in Pakistanom, Kambodžo in Tajsko, Egiptom in Etiopijo, Srbijo in Kosovom do tistih med Izraelom in Hamasom. V imenu protiglobalne doktrine »Najprej Amerika« pa je z napadom na Iran ter posredovanjem v Venezueli dregnil tudi v osje gnezdo nasprotnih interesov drugih velesil, kot sta Kitajska in Rusija.