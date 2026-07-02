Tegobe mesta v vzponu

Madrid se spreminja pred očmi prebivalcev – restavracije gostom celo omejujejo čas obedovanja na dve uri.

Pod kovanimi železnimi tramovi madridske tržnice San Miguel se gostije odvijajo vse hitreje. Že davno so minili časi, ko so domačini tam nakupovali živila, cele ribe in rubinasto rdeče kose mesa pri prodajalcih, ki so jih poznali že več let. Namesto tega so nedolgo tega na neki petkov večer množice turistov trčile s kozarci ledeno hladnega piva in se mastile s takosi s tatarsko omako iz lososa in hot dogi s chorizom. Kot gurmansko središče je tržnica postala ena od znamenitosti, ki si jih mora ogledati vsak obiskovalec Madrida, ene najživahnejših evropskih prestolnic. Po pandemiji covida-19 je mesto postalo magnet za turiste, vlagatelje, digitalne nomade in premožne plutokrate, ki iščejo zatočišče. Tržnica San Miguel je le ena od mnogih, ki imajo od tega korist – postala je pravi stroj za ...