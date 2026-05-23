Trump: Solidna polovična možnost za dogovor o miru

ZDA in Iran sta danes namignila na preboj v pogajanjih o trajnem koncu vojne na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Teheran je sporočil, da zaključuje okvir za dogovor z ZDA, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je omenil možnost, da bi Iran že danes ali v prihodnjih dneh sprejel dogovor o koncu vojne.

Posredniki med Iranom in ZDA menijo, da so blizu sporazuma o podaljšanju premirja med ZDA in Iranom za 60 dni ter o postavitvi temeljev za pogovore o iranskem jedrskem programu, poročanje Financial Timesa povzemajo agencije. Sporazum naj bi vključeval postopno odprtje Hormuške ožine in zavezo k pogovorom o tem, kako zmanjšati ali predati iranske zaloge visoko obogatenega urana.

»Po več tednih dvostranskih pogovorov opažamo trend zbliževanja« z ameriškim stališčem, je za iransko državno televizijo povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei in razkril, da je Iran v »zadnji fazi« oblikovanja memoranduma o soglasju z Washingtonom, katerega cilj je prenehanje sovražnosti.

Po njegovem to ne pomeni nujno, da bodo z ZDA dosegli dogovor, saj razlike ostajajo. »Naš namen je najprej sestaviti memorandum o soglasju, nekakšen okvirni sporazum, sestavljen iz 14 točk,« je dejal Bagei. »V preteklem tednu so se stališča zbližala. Počakati moramo in videti, kaj se bo zgodilo v naslednjih treh ali štirih dneh,« je dodal Bagei.

Ameriška stran pričakuje tudi predajo visoko obogatenega urana. FOTO: AFP

Ameriški državni sekretar Rubio je le nekaj minut pred tem namignil, da obstaja možnost, da bo Iran že danes sprejel sporazum o koncu vojne. »Obstaja možnost, da bomo imeli kaj povedati, pa naj bo to še danes, jutri ali čez nekaj dni,« je Rubio dejal med obiskom v New Delhiju in dodal, da upa, da bo kmalu lahko sporočil »dobre novice«, poroča AFP.

Še danes je sicer glavni iranski pogajalec Mohamad Bager Galibaf posvaril pred uničujočim odzivom Irana, potem ko so ameriški mediji poročali, da predsednik ZDA Donald Trump razmišlja o nadaljnjih napadih na Teheran.

Trump je sicer danes prav tako ocenil, da se pogajalci ZDA in Irana bližajo sklenitvi dogovora o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Za televizijo CBS je dejal, da bi končni dogovor preprečil Iranu pridobitev jedrskega orožja. »Podpisal bom le dogovor, ki nam bo prinesel vse, kar si želimo,« je dejal.

V pogovoru za Axios pa je dejal, da se bo o najnovejšem osnutku dogovora danes pogovoril s svojimi svetovalci in da bi se lahko do nedelje odločil, ali bo vojno nadaljeval. Kot je ocenil, obstaja »solidna 50:50 možnost«, da bo dogovor dosežen.

Tako Axios kot CBS tudi poročata, da naj bi Trump pozneje danes govoril tudi z voditelji držav Perzijskega zaliva.