Teheran je odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje

Iran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Harg v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po »nedovoljenih poteh« v Hormuški ožini, ter tri plovila, povezana z ZDA, na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine.

Iranska agencija Fars je poročala, da so z balističnimi raketami v soboto med drugim napadli ameriško letalonosilko in rušilec ameriške mornarice, iranska Revolucionarna garda pa je napadla »ameriško vojaško plovilo brez posadke, ki je poskušalo vstopiti v varovano območje Hormuške ožine«, povzema španska tiskovna agencija EFE. Ob tem je Iran posvaril druge ladje pred poskusi plovbe po poteh, ki jih ni odobril.

Ameriško vojaško poveljstvo je v soboto v sporočilu o napadu na iranske tankerje navedlo, so dva »trajno onesposobili«, tretjega pa »popolnoma uničili«. Zatrdili so, da so bila napadena plovila del »skrite mreže«, ki naj bi Revolucionarno gardo in njene zaveznike financirala z več milijardami dolarjev.

Revolucionarna garda je potrdila, da je v ameriškem napadu na »tri tankerje v lasti Islamske republike Iran v Hormuški ožini nastala škoda«, napad pa označila za »dejanje obupa zaradi zaprtja« te strateške trgovske poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iransko zunanje ministrstvo pa je napad na »iranske trgovske ladje v Perzijskem zalivu in Omanskem zalivu« označilo za kršitev Ustanovne listine ZN in vojni zločin.

Do novih medsebojnih napadov med ZDA in Iranom prihaja v času, ko so prizadevanja za končanje konflikta na Bližnjem vzhodu zastala, Washington pa zaostruje pritisk na Teheran.