Teheran: množični pogrebni sprevod za ajatolo, a kje je njegov sin in naslednik?

V Teheranu se je danes zjutraj začel pogrebni sprevod za pokojnim iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hameneijem, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije Irib povzema francoska tiskovna agencija AFP. Pogrebno povorko spremlja večmilijonska množica žalujočih, a med njimi ni njegovega sina in naslednika Modžtaba Hameneija.

Modžtaba se vse od napada, v katerem je umrl njegov oče, sam pa je menda utrpel hude poškodbe, še ni pojavil v javnosti; oglašal se je le s pisnimi izjavami, zato se pojavljajo ugibanja o njegovem stanju in resnosti poškodb kot tudi o tem, ali je sploh še živ.

Pogrebni sprevod v Teheranu spremlja več milijonov ljudi. FOTO: urad iranskega vrhovnega voditelja/Reuters

Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hameneijevo truplo v torek prepeljali v sveto šiitsko mest Kom, nato pa ga z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi, poroča tiskovna agencija Reuters.

Pogrebne slovesnosti se bodo sklenile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike.