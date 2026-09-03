Teheran odgovarja na ameriške napade

Danes zjutraj je Iran z brezpilotnimi letalniki napadel ameriška oporišča v Kuvajtu, kar je kuvajtska vojska sporočila na omrežju X, nove napade pa kmalu zatem potrdila še iranska televizija Irib, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Kuvajtska zračna obramba se trenutno sooča s sovražnimi napadi z raketami in droni, ki so rezultat podle iranske agresije,« je v objavi na omrežju X objavila kuvajtska vojska. Iranska državna televizija je kmalu zatem, prav tako na omrežju X, sporočila, da iranske sile »v odgovor na zločine, ki jih je proti iranskemu narodu storila Amerika«, z raketami in droni napadajo ameriška oporišča v Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko so ZDA v torek ponovno napadle Iran, kjer naj bi umrlo 19 ljudi, od tega štirje na svatbi, je Teheran naslednji dan sporočil, da se bo maščeval. ZDA je opozoril, naj pričakujejo novo strategijo, katere cilj je »porušiti temelje« sovražnika. Kaj natančno naj bi nova strategija vključevala, niso navedli.

Islamska republika je nove napade izvedla kljub opozorilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA še naprej kadarkoli pripravljene napasti Iran, poroča AFP. Konflikt med Iranom in ZDA se je po več tednih znova zaostril ta konec tedna.

ZDA so v nedeljo sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Strani sta aprila sicer sklenili premirje, junija pa podpisali memorandum o soglasju za sklenitev končnega mirovnega sporazuma. A se to po šestih mesecih vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja, še ni zgodilo. Washington je pred časom napovedal tudi »gospodarsko vojno« proti Teheranu.