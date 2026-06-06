Teheran: Žogica je na Trumpovi strani

Medtem ko so pogajanja med Iranom in ZDA zastala, je pakistanski notranji minister Mohsin Nakvi v soboto obiskal Teheran, kjer se je v okviru prizadevanj Islamabada za spodbuditev dialoga med sprtima stranema srečal z visokimi iranskimi predstavniki, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili pakistanski varnostni in diplomatski viri. Pakistanski minister Nakvi že od začetka pogovorov med Teheranom in Washingtonom redno obiskuje obe prestolnici.

Po navedbah iranske televizije Irib, ki jih povzema dpa, se bo Nakvi predvidoma srečal z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom in zunanjim ministrom Abasom Aragčijem. Pogovarjali naj bi se o posrednih pogajanjih med Iranom in ZDA.

Medtem pa je libanonska vojska sporočila, da je njen načelnik Rodolphe Haykal na povabilo pakistanskega kolega Asima Munirja odpotoval v Pakistan. Vir, ki je seznanjen z obiskom, je francoski tiskovni agenciji AFP povedal, da je Haykalov obisk povezan s prizadevanji Islamabada v pogajanjih med Iranom in ZDA. »Libanon je ključen del teh pogajanj,« je pojasnil vir.

Obiska Nakvija in Haykala poteka v času nadaljnjih napetosti med Iranom in ZDA. Državi sta v zadnjem obdobju kljub skoraj dvomesečnemu krhkemu premirju, ki velja od aprila, izvedli več medsebojnih napadov. Pogajanja o končanju vojne, ki se je 28. februarja začela z izraelsko-ameriškimi napadi na islamsko republiko, so medtem praktično zastala.

Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo NBC News v petek dejal, da iranski voditelji z ZDA še niso dosegli dogovora o končanju vojne, ker so močni in ponosni, a po njegovih besedah nimajo druge izbire, kot da sporazum sprejmejo.

Medtem je vojaški svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mohsen Rezaei v intervjuju za ameriško televizijo CNN dejal, da so se pogajanja znašla v slepi ulici, zastoj pa mora prebiti Trump. »Žogica je na Trumpovi strani,« je dejal.

Mohsin Nakvi (desno zadaj) je pomemben posrednik med sprtima stranema. Na arhivski fotografiji prizor pred aprilskimi pogovori v Islamabadu: Mohsin v družbi podpredsednika ZDA J. D. Vancea (v sredini), načelnika generalštaba pakistanske vojske feldmaršala Asima Munirja (levo), podpredsednika pakistanske vlade in zunanjega ministra Mohamada Išaka Dara ter odpravnice poslov ameriškega veleposlaništva v Islamabadu Natalie A. Baker. FOTO: Jacquelyn Martin/Reuters

Iran sicer v okviru morebitnega sporazuma od ZDA zahteva sprostitev 12 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev takoj po podpisu sporazuma, dodatnih 12 milijard dolarjev pa v poznejši fazi. Ameriški predstavniki naj bi bili zadržani do takšnega koraka, saj menijo, da bi sprostitev sredstev v tej fazi zmanjšala enega ključnih vzvodov pritiska na iranske oblasti, še navaja CNN.