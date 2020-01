FOTO:Tehnična napaka z raketno pomočjo?

Preberite še: Vse o konfliktu med Iranom in ZDA

V nesreči je umrlo vseh 176 ljudi na krovu.

Ukrajinsko letalo se je obrnilo proti letališču

Ukrajinsko potniško letalo boeing 737, ki je v sredo strmoglavilo v Iranu, v nesreči pa je umrlo vseh 176 ljudi na krovu, se je zaradi »težave« kmalu po vzletu obrnilo proti letališču, je sporočila ukrajinska organizacija za civilno letalstvo (CAO).



»Letalo je izginilo z radarskih zaslonov v trenutku, ko je doseglo 2400 metrov višine. Pilot po radijski zvezi ni poslal nobenega sporočila o nenavadnih okoliščinah,« so sporočili o prvih ugotovitvah preiskave in dodali, da je bilo po navedbah očividcev pred strmoglavljenjem na letalu opaziti ogenj.



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za danes razglasil dan žalovanja, so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili iz njegovega urada. STA

Kmalu so se v medijih in na spletu razširile domneve, da je ukrajinsko letalo nemara postalo »kolateralna« žrtev iranskega povračilnega napada na ameriška oporišča v Iraku.

Svarila pred špekulacijami in teorijami zarote

Iz ukrajinskega letalskega prevoznika Mau, katerega boeing je strmoglavil na poti iz Teherana v Kijev, so sporočili, da ni bilo napake posadke.

Ukrajina bo v Iran poslala svoje ekipe

V boeingu 737-800, ki je včeraj zgodaj zjutraj strmoglavil takoj po vzletu s teheranskega letališča , je umrlo 176 ljudi. Ker se je katastrofa zgodila le nekaj ur po iranskih napadih na vojaška oporišča v sosednjem Iraku, so se takoj pojavile špekulacije, da so letalo sestrelile iranske rakete, kar so v Teheranu odločno zanikali.Le dve minuti od vzleta, ko je letalo doseglo malo manj kot 2,5 kilometra višine, so v nadzornem stolpu izgubili stik z njim. Pozneje so se na spletu pojavili posnetki, ki domnevno kažejo vrtoglavo padanje gorečega letala, tik pred njegovim trčenjem z zemeljsko površino pa je bilo slišati eksplozijo. Iz ukrajinskega letalskega prevoznika Mau, katerega boeing je strmoglavil na poti iz Teherana v Kijev, so sporočili, da ni bilo napake posadke. Predstavniki letališča, ki je poimenovano po ajatoli Homeiniju, so povedali, da je nesrečo povzročil požar na motorju. Najprej so tudi svetovni mediji poročali, da je bil vzrok za katastrofo, ki je nihče ni preživel, tehnična napaka. To informacijo je objavilo tudi ukrajinsko veleposlaništvo v Teheranu, ki pa je zapis s svojega družabnega omrežja pozneje umaknilo.Kmalu so se v medijih in na spletu razširile domneve, da je ukrajinsko letalo nemara postalo »kolateralna« žrtev iranskega povračilnega napada na ameriška oporišča v Iraku. To pa so v Teheranu odločno zanikali. Ker je bilo zrušeno letalo staro šele tri leta, popolni tehnični nadzor pa je opravilo le dva dni pred nesrečo, v Kijevu še vedno ne izključujejo možnosti, da se ni zgodila zgolj navadna tehnična napaka. Ko so novinarji vprašali ukrajinskega zunanjega ministra, ali bi boeing lahko zbil izstrelek, je dejal, da tega ne more izključiti, a je opozoril pred širjenjem špekulacij, preden je preiskava zaključena.Tudi ukrajinski predsednik, ki je zaradi nesreče prekinil družinske počitnice v Omanu, je posvaril, naj ljudje ne začnejo slepo verjeti različnim teorijam zarote. Sporočil je tudi, da bo Ukrajina v Iran poslala svoje reševalne in preiskovalne ekipe ter posebna letala, ki bodo žrtve odpeljala v domovino. Črne skrinjice so našli, proučili pa jih bodo iranski strokovnjaki.Če bi držale domneve, da so ukrajinsko letalo sestrelile rakete, potem je iranska vojska največ žrtev povzročila med svojimi. V nesreči je umrlo devet članov posadke in 167 potnikov, med katerimi je bilo 82 iranskih državljanov, 63 Kanadčanov, deset Švedov, štirje Afganistanci in po trije državljani Nemčije in Velike Britanije.