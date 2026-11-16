Tehnološki čudež zapušča Tržaški zaliv

Ena največjih in sodobno zasnovanih jadralnih superjaht na svetu, zasežena jadrnica s preprostim imenom A ruskega milijarderja Andreja Melničenka, po petih letih zapušča Tržaški zaliv. Pod budnim očesom italijanske finančne policije jo bodo predvidoma danes prepeljali v Ancono. Doslej je italijanska država za njeno vzdrževanje plačevala 27.000 evrov na dan ali skupaj več kot 40 milijonov evrov na leto. Pred petimi leti (okoli 20. novembra) je bila superjahta nekaj dni zasidrana pred hotelom Bernardin in potem pred Koprom, čakala je na sprejem v tržaški ladjedelnici, kjer so jo sprejeli konec leta 2021. Marca 2022 so jo zaradi evropskih ukrepov proti ruskim oligarhom italijanske oblasti zasegle in kasneje zasidrale v morju pred Trstom, nedaleč od gradu Miramar. Superjahta A je odplula v ...