Tehnološki velešefi bi brzdali razvoj umetne inteligence, Trump jih zavrača

Šefi treh vodilnih laboratorijev umetne inteligence v ZDA pozivajo k upočasnitvi razvoja napredne UI. Gre za redek prikaz soglasja med konkurenčnimi podjetji, ki se spopadajo z naraščajočo zaskrbljenostjo v tehnološki industriji in v Washingtonu, da je nastajajoča tehnologija začela prehitevati sposobnost svojih ustvarjalcev, da jo razumejo ali nadzorujejo, piše bruseljski portal Politico. Izvršni direktor podjetja Anthropic Dario Amodei je bil v soboto prvi, ki je javno pozval k upočasnitvi, in v dolgem eseju zapisal: »Upočasniti moramo tempo, s katerim izboljšujemo zmogljivosti modelov UI.« Kmalu se je oglasil Elon Musk, izvršni direktor xAI, ki je na družbenih omrežjih zapisal: »Dario ima prav.« Kot zanimivost povejmo, da se je Musk le nekaj dni prej še norčeval iz zaskrbljenosti ...