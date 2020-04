FOTO:Tehtanje med življenjem in gospodarstvom

Frankfurt – V Sloveniji se začenja četrti teden ukrepov za omejitev fizičnih stikov med ljudmi, da bi upočasnili širjenje virusa sars-cov-2 in tako preprečili italijanski scenarij. Precejšen del gospodarskega življenja je zamrl ali je okleščen. Nadpovprečno delujejo le trgovine z živili in izdelovalci zaščitne opreme. Ljudje so po podatkih, ki jih je pred dnevi objavil Google, ukrepe vzeli resno. Slovenija se je, kot so pokazali izsledki raziskave, tako rekoč ustavila. Ob pogledu na krivuljo naraščanja okuženih smo lahko optimistični. Ta je namreč vse bolj ravna, kar ob enako intenzivnem testiranju pomeni, da so ukrepi ...