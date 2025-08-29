Telefonski pogovor in stric odnesla premierko

Tajsko ustavno sodišče je razsodilo proti premierki Paetongtarn Šinavatri in ugotovilo, da je s kontroverznim telefonskim pogovorom z nekdanjim kamboškim voditeljem Hun Senom kršila etične standarde. Posledica te odločitve je bila, da so jo takoj odstavili s položaja, kar je udarec tudi za njeno stranko in politično dinastijo Šinavatra.

Paetongtarn je bila suspendirana od julija, ko so v javnost pricurljale podrobnosti telefonskega pogovora z nekdanjim kamboškim predsednikom vlade Han Senom, v katerem je tega nagovorila s stricem in podala omalovažujoče pripombe o tajskem vojaškem poveljniku. Kritiki so jo obtožili, da izkazuje preveliko spoštovanje Hun Senu in spodkopava avtoriteto tajske vojske.

Najmlajša voditeljica v zgodovini Tajske

Že posledice suspenza so bile velike: koalicijska partnerica, stranka Bhumdžaithai (BJT), je zapustila vlado, s čimer je njena stranka Pheu Thai izgubila večino v parlamentu. Konec tedna se je na ulicah Bangkoka zbralo približno 10.000 protestnikov, ki so zahtevali njen odstop, javna podpora premierki pa je padla na zgolj devet odstotkov.

Pri 38 letih je bila Paetongtarn Šinavatra najmlajša voditeljica v zgodovini Tajske in šele druga ženska na čelu vlade. A po odstavitvi je postala peta tajska premierka v manj kot 20 letih, ki jo je ustavno sodišče odstavilo s tega položaja. Je tudi tretja iz družine Šinavatra, ki ji je bil mandat skrajšan: njenega očeta Thaksina so leta 2006 strmoglavili v vojaškem udaru, njeno teto Jingluk pa je isto sodišče leta 2014 odstavilo. Dinastija Šinavatra je več kot dve desetletji prevladovala v tajski politiki, kljub pogostim konfliktom z vojsko in monarhističnimi krogi. Kot piše BBC, v redkih državah politično življenje tako strogo nadzoruje sodna veja oblasti kot na Tajskem.