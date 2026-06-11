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    Svet

    Raziskava: Telesno kaznovanje otrok lahko vpliva na slabši uspeh

    Raziskava iz Združenega kraljestva kaže, da telesno kaznovanje otrok lahko vodi v slabše šolske rezultate ali v bolj tvegano vedenje v najstniških letih.
    Ugotovili so, da telesno kaznovanje »ne prinese prav nobene koristi«, zato so pozvali Anglijo in Severno Irsko, naj ga prepovesta, tako kot sta to že storila Škotska in Wales. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Ugotovili so, da telesno kaznovanje »ne prinese prav nobene koristi«, zato so pozvali Anglijo in Severno Irsko, naj ga prepovesta, tako kot sta to že storila Škotska in Wales. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    11. 6. 2026 | 08:41
    11. 6. 2026 | 08:41
    5:58
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    Če je bilo nekoč pred desetletji telesno kaznovanje otrok dosti neproblematično, pa se je današnja razumevanje tega – skupaj s podporo stroko – precej spremenilo. Po poročanju BBC-ja so zagovorniki prepovedi telesnega kaznovanja otrok pozvali Anglijo in Severno Irsko, da prepovesta klofutanje oziroma telesno kaznovanje otrok, tako kot sta to že storila Škotska in Wales. Tudi v Sloveniji telesno kaznovanje otrok ni dovoljeno kot »vzgojni ukrep«.

    Raziskava, ki jo povzema BBC, kaže, da telesno kaznovanje otrok kot oblika vzgojnega ukrepa lahko vodi v slabše šolske rezultate ali v bolj tvegano vedenje v najstniških letih.

    Telesno kaznovanje ne prinese nobene koristi

    Raziskovalci z University College London (UCL) so preučevali vpliv telesnega kaznovanja na 19.000 otrok, rojenih v Združenem kraljestvu med letoma 2000 in 2002, in sicer pri starosti treh, petih in sedmih let. Ugotovili so, da telesno kaznovanje »ne prinese prav nobene koristi«, zato so pozvali Anglijo in Severno Irsko, naj ga prepovesta, tako kot sta to že storila Škotska in Wales.

    Angleško ministrstvo za izobraževanje je sporočilo, da za zdaj ne načrtuje spremembe zakonodaje o telesnem kaznovanju otrok, vendar poudarja, da sta varnost in dobrobit otrok prednostni nalogi vlade, navaja BBC.

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    Škodljive posledice

    Vodja raziskave, izredna profesorica Anja Heilmann, je dejala, da je raziskava pokazala, da telesno kaznovanje otrokom ne pomaga, da so vsi učinki, ki so jih zaznali, kazali v smer škodljivih posledic.

    Raziskava je bila opazovalna, kar pomeni, da so raziskovalci analizirali rezultate vprašalnikov, ki so jih izpolnile družine otrok, ki so bili telesno kaznovani.

    Analiza zato ne dokazuje neposredne vzročne povezave med telesnim kaznovanjem in ugotovljenimi posledicami, saj so lahko na življenje otrok v obdobju raziskave vplivali tudi drugi dejavniki, še podrobnosti raziskave navaja BBC.

    V raziskavi je raziskovalna skupina pregledala tudi podatke 7559 učencev v Angliji, ki so opravljali brtianske zaključne izpite GCSE, in jih primerjala s podatki iz nacionalne baze učencev.

    Ugotovili so, da se je pri otrocih, ki so bili telesno kaznovani, verjetnost, da pri izpitih ne bodo dosegli petih pozitivnih ocen od A* do C, vključno z angleščino in matematiko, povečala za 5,7 odstotne točke. Raziskava je pokazala tudi, da so bili 14-letniki, ki so v zgodnjem otroštvu doživeli telesno kaznovanje, za 33 odstotkov bolj nagnjeni k tveganemu vedenju, med drugim k ustrahovanju oziroma medvrstniškemu nasilju.

    Vodja raziskave je dejala: »Upam, da se bo telesno kaznovanje otrok v Združenem kraljestvu končalo, da bodo imeli otroci enako zaščito pred fizičnim napadom, kot jo imajo odrasli.«

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    Škotska je bila prvi del Združenega kraljestva, ki je prepovedal telesno kaznovanje mlajših od 16 let; prepoved, po kateri starši ne smejo telesno kaznovati svojih otrok, je tam začela veljati leta 2020. Wales je sledil leta 2022, medtem ko je telesno kaznovanje otrok v Angliji in na Severnem Irskem še vedno zakonito.

    Nekateri menijo, da bi prepoved mladim zagotovila pravno zaščito pred nasiljem, drugi pa opozarjajo, da bi lahko kriminalizirala starše.

    Kako je v Sloveniji?

    V Sloveniji je telesno kaznovanje otrok izrecno prepovedano od novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini iz leta 2016. Novela ZPND-A je v zakon dodala 3.a člen, po katerem je telesno kaznovanje otrok prepovedano; zakon ga opredeljuje kot vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje oziroma ravnanje z elementi nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.

    V praksi to pomeni, da slovenska zakonodaja ne dopušča vzgojnih ravnanj, ki pri otroku povzročajo strah, bolečino, ponižanje, občutek manjvrednosti ali ogroženosti. Na to opozarja tudi NIJZ, ki poudarja, da je telesno kaznovanje otrok v Sloveniji prepovedano in da ga zakon obravnava kot obliko nasilja oziroma neprimernega ravnanja z otrokom.

    Ellie Lee, profesorica in raziskovalka družine ter starševstva na Univerzi v Kentu, je dejala, da se rezultati raziskave UCL sicer zdijo verjetni, a obenem je opozorila, da ne gre le za en dejavnik, ki je pomemben, ampak za več stvari, ki se zgodijo v otrokovem razvoju.

    Lee sodeluje tudi v kampanji Be Reasonable England, ki podpira uporabo telesnega kaznovanja. Dodala je: »Odlično bi bilo, če bi lahko bili do otrok preprosto prijazni in pričakovali, da bodo tudi oni prijazni nazaj. Toda resničnost je taka, da morajo otroci, če želijo razumeti družbena pravila in se naučiti moralnega ter dobrega vedenja, imeti meje, te meje pa morajo biti tudi podprte.«

    Raziskava UCL je še pokazala, da je bil leta 2021 vsak peti desetletnik na neki način telesno kaznovan. Matere z višjo stopnjo izobrazbe so telesno kaznovanje uporabljale redkeje.

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    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
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